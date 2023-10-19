Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, Köprücek köyü yakınlarında çift başlı melki mantarı bulundu. Mantarı bulan Yakup Çelebi, yaklaşık 50 yıldır mantar topladığını ancak böyle ilginç bir mantar bulmadığını söyledi. Çift başlı melki mantarının neden ortaya çıktığı tam olarak bilinmemekle birlikte, bazı uzmanlar bunun genetik bir mutasyondan kaynaklandığını düşünüyor.

Kütahya'da çift başlı melki mantarı bulundu

KÜTAHYA - Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, Köprücek köyü yakınlarında çift başlı melki mantarı bulundu. Mantarı bulan Yakup Çelebi, yaklaşık 50 yıldır mantar topladığını ancak böyle ilginç bir mantar bulmadığını söyledi. Çelebi, "Bölgemizde melki mantarı çokça bulunmaya başladı, ancak yenilebilir 'melki' adı verilen bu tür mantar üzerinden ikinci mantar çıkması ilk kez görüyorum. Bu mantarlar bazı yerlerde melki adı verilirken bazı bölgelerde de kanlıca adı veriliyor. Ben yaklaşık 50 yıldır mantar toplamaya giderim, ama böyle ilginç bir mantar bulmamıştım" dedi. Çift başlı melki mantarının neden ortaya çıktığı tam olarak bilinmemekle birlikte, bazı uzmanlar bunun genetik bir mutasyondan kaynaklandığını düşünüyor.