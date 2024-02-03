Genetik Hastalıkla Mücadele Eden Hastanın Ayakları Ameliyatla Düzeldi

KAYSERİ'de, Herediter Sensorimotor Nöropati hastalığı ile dünyaya gelen Nasibe Yerlikaya'nın (43), 20'li yaşlarında hastalığının kendini göstermesiyle birlikte 2 ayağında da içe doğru deformite (kemiklerde meydana gelen eğilme ve şekil bozuklukları) meydana geldi. 20 yıldır tedavi yolu arayan Yerlikaya'nın Kayseri Şehir Hastanesi'nde geçirdiği cerrahi müdahale ile sağ ayağı düzeldi. Ameliyatı gerçekleştiren Kayseri Şehir Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Emre Şahbaz, Sağ ayağı daha kötü durumda olduğu için öncelikle onu yaptık. Ayağı ameliyat edildikten sonra şu an yürümeye başladı. Sıra diğer ayağını ameliyat etmekte dedi.

Kayseri'de yaşayan 2 çocuk annesi Nasibe Yerlikaya, genetik bir hastalık olan Herediter Sensorimotor Nöropati hastalığı ile dünyaya geldi. Yerlikaya'nın hastalığı, 2'nci doğumundan sonra kendini gösterdi. 2 ayağı da içe bükülerek deformiteler meydana geldi. Geçen süreçte yürüyemez hale gelen Yerlikaya, yaklaşık 20 yıldır tedavi edilmeyi bekledi. Yerlikaya'nın eşi, Kayseri Şehir Hastanesi'ne başvurdu. Yerlikaya'nın sağ ayağı, Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Emre Şahbaz ve ekibi tarafından ameliyat edildi. Artık daha rahat yürüyebilen hastanın, diğer ayağı da yaklaşık 4 ay sonra ameliyat edilecek. Hastanın durumu hakkında bilgi veren Kayseri Şehir Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Emre Şahbaz, Bu hastalık grubunda ayakta ve vücudun bazı bölgelerindeki kaslara ileti getiren sinir sisteminden kaynaklı bir problemden dolayı kaslar çalışmamaya başlar. Hastalığı 20'li yaşlarındayken 2'nci doğumundan sonra artmaya başladığı için öncelikle basit burkulmalar şeklinde açığa çıkar. Zaman içinde çok ciddi düzeyde ilerlemeye başlamış. Nasibe hanım bize geldiğinde ayakları çok ciddi derecede içe doğru eğikti. Bazı günler ayağa kalkmakta zorlanıyordu. Ayağa kalktığı günün ertesi gününde, oluşan şişlikler nedeniyle ev işlerini ve şahsi ihtiyaçlarını karşılama konusunda zorlanıyordu ifadelerini kullandı.

'3-4 AY SONRA DA DİĞER AYAĞINI AMELİYAT EDECEĞİZ'

Nasibe Yerlikaya'nın eşinin, Kayseri Şehir Hastanesi'ni bulup geldiğini söyleyen Op. Dr. Emre Şahbaz, 'Bunun çözümünün ameliyatla mümkün olabileceğini söyledik. Daha sonra ameliyata alındı. Sağ ayağı daha kötü durumda olduğu için öncelikle onu yaptık. Cerrahi süresinin uzamaması nedeniyle iki ayağı birden ameliyat etmemek istiyoruz. Sağ ayağı ameliyat edildikten sonra şu an yürümeye başladı. Artık sağ ayağı tamamen normalleşti. Burkulmaları ve görüntü bozukluğu tamamen ortadan kalktı. Ayağa dengeli bir şekilde yük verebildiği için gün sonunda ağrı gibi semptomlar olmadı. Sıra diğer ayağını ameliyat etmekte. 3-4 ay sonra da diğer ayağını ameliyat edeceğiz diye konuştu.

'HASTALARIN UMUTSUZLUĞA KAPILMAMASI GEREKİR'

Herediter Sensorimotor Nöropati gibi nöromusküler hastalıkların çözümsüz olmadığı belirten Op. Dr. Emre Şahbaz, Oluşan deformiteler cerrahi yöntemle tedavi edilebilir. Hastaların umutsuzluğa kapılmaması gerekir. Ne kadar erken başvuru yaparlarsa daha küçük cerrahi işlemlerde tedavi edilme şansları var. Geç kalan hastalarda büyük kemik ameliyatlarına ihtiyaç duyuyoruz. Benzer durumda olan hastalar bu konuyla alakalı bir hekimle irtibat kursunlar. Tam anlamıyla sağlıklı bir ayak veya kola sahip olamasalar da ameliyat edildikten sonra gündelik ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri duruma gelebilirler dedi.

'BİZ BU KADARINI BEKLEMİYORDUK, ŞAŞIRDIK'

Nasibe Yerlikaya ise 20 yıldan daha uzun bir süredir bu hastalıkla yaşadığını belirterek, şöyle konuştu Nöropati hastasıyım. 20 yıldan daha uzun bir zamandır bu rahatsızlığım var. Bazen düşüyordum. Ayaklarım artık çok kötü duruma gelmişti. Yürüyemiyordum. Zorlanıyordum. Şimdi daha iyiyim. Genetik bir hastalık. 2'nci doğumumu yaptıktan sonra daha fazla ortaya çıkmaya başladı. Çok şükür şimdi iyi ve rahatım. Hocamdan Allah razı olsun. Ameliyat olan ayağım diğerine göre çok daha iyi. Daha iyi basabiliyorum. Biz bu kadarını beklemiyorduk, şaşırdık. Çünkü ayağımda bayağı bir dönme olmuştu. 20 sene tedavi aradım. Biraz oyalandım diyebilirim. Birisi çıkıp da 'Ameliyatla düzelir iyi olursun' demedi. 3-4 ay sonra da diğer ayağımdan ameliyat olursam sağlığıma kavuşurum. Benim durumumda olanlar doktorlarını iyi seçsinler. Oyalanmasınlar. Bir an önce gelip tedavi olsunlar.