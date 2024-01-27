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Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda deneylerine devam ediyor

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Türkiye Uzay Ajansı, Alper Gezeravcı'nın Uluslararası Uzay İstasyonu'nda gerçekleştirdiği 'CRISPR - Gem' deneyi üzerinde çalışırken çekilen fotoğraflarını paylaştı. Bu deney, bitkilerin sağlığını ve verimini artırmayı amaçlayan genetik mühendislik yöntemlerinden biri olan Crispr tekniğinin uzayda ne kadar etkili olduğunu araştırmayı hedefliyor.

TÜRKİYE'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki bilimsel deneylerini sürdürüyor.

Türkiye Uzay Ajansı, Alper Gezeravcı'nın, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda yapacağı 13 deneyden biri olan 'CRISPR - Gem' deneyi üzerinde çalışırken çekilen fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştı. Açıklamada, "Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, 13 deneyimizden biri olan 'CRISPR - Gem' deneyi için pür dikkat çalışıyor. Bu deney, genetik mühendislik yöntemlerinden bir devrim olan Crispr tekniğini kullanarak bitkilerin sağlığını ve verimini artırmayı amaçlıyor. CRISPR, genler üzerinde değişiklik yapma imkanı tanıyan bir teknik. Projede, bitkilerde uzay ve Dünya koşullarında genetik değişiklikler test edilerek, CRISPR tekniğinin uzayda ne kadar etkili olduğu ilk defa araştırılacak. Elde edilen sonuçlar, uzayda yetiştirilecek bitkilerin daha sağlıklı ve verimli olmasına yönelik önemli bilgiler sunacak, böylece insanlığın uzay keşiflerine önemli bir katkı sağlanacak" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Alper Gezeravcı Türkiye Uzay Teknoloji Güncel Haberler

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