İstanbul'da Nörogörüntüleme Kongresi Başladı

Nörogörüntüleme alanında dünyanın öncü isimlerini buluşturan "6. Temel Klinik ve Çok Modelli Görüntüleme (BaCI) Kongresi" İstanbul'da başladı.

Üsküdar Üniversitesinin ev sahipliğinde NP Sağlık Yerleşkesi'nde gerçekleşen kongrede, nörobilim, genetik ve tıp alanlarındaki son gelişmeler tartışıldı.

Bu yıl teması, "Nöroelektrofizyoloji ve Genetiğin Buluşma Noktası" olarak belirlenen kongrede, insan psikolojisini anlamak için nöroelektrofizyolojik teknikleri kullanan öncü klinisyenler, araştırmacılar ve bilim insanları bir araya geldi.

Açılışta konuşan Kongre Eş Başkanı ve Üsküdar Üniversitesi Kurucu Rektörü Psikiyatrist Prof. Dr. Nevzat Tarhan, BaCI toplantılarının bir yıl ABD'de, bir yıl da Avrupa Birliği ülkelerinde yapıldığını belirterek, "Bu yıl Avrupa olarak ülkemizde Üsküdar Üniversitesi olarak kongreye ev sahipliği yapıyoruz. Cumhuriyetimizin 100. yılında Türkiye olarak bilimde ev sahibi olmak gurur verici." dedi.

Tarhan, nörobilim devriminin 2018 yılında yaşandığını dile getirerek, bu kongrenin de tıp alanına büyük katkılar sağlayacağını anlattı.

Alzheimer, alkolizm, şizofreni ve otizmde çok önemli bir veri tabanının biriktiğine, bu verilere göre beynin incelendiğine dikkati çeken Tarhan, "Yapay zeka bu verilere göre 'hastalık şudur' diye ön tanı koyuyor ve ona göre ilerleniyor. Beyindeki genetik algoritmayla beyindeki networkü ve hastalığı birlikte ele alan bir bütüncül çalışma oluyor. Bilimin şu andaki yeni uzayı beyin. Ne kadar beyinle ilgili yeni bilinmeyen bir alan, yeni keşifler yapılırsa yeni tedaviler ortaya çıkacak. Çünkü her organımızın beyinde karşılığı var. Mesela midemizin, safra kesesinin, bağışıklık sistemimizin, hepsinin beyinde karşılığı var. Beyindeki karşılığı bozulunca organlar bozuluyor. Beyindeki karşılık düzelince organların çalışması da düzeliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Konuşmanın ardından kongrede Tarhan tarafından, nörogörüntüleme teknolojilerinin öncüsü kabul edilen Prof. Monte Buchsbaum'a fahri doktora belgesi verildi.

Üsküdar Üniversitesi NP Sağlık Yerleşkesi'nde 12 ülkeden 60 uluslararası araştırmacının katıldığı kongre, 7 Eylül'e kadar devam edecek.