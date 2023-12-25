Tüp bebek tedavisinde yeni yöntem gebelik ihtimalini artırıyor

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Hulusi Zeyneloğlu, "Anne baba olma hayali kuran ama sağlık problemleri yaşayan birçok kişi, yeni tedavi yöntemlerinin arayışına giriyor. Tüp bebek tedavisinde genetik incelemeli tek embriyo transferi yönteminin gebelik ihtimalini yüzde 95'e çıkardı" dedi.

Genetik incelemeli tek embriyo transferi yöntemine yönelik Prof. Dr. Zeyneloğlu, "Tek embriyo transferinde embriyonun sağlıklı olması için oosit ve spermin de kaliteli olması gerekiyor. Bu amaçla, çiftlere yaşam biçimi değişikliği ve kişiye özgü beslenme ve gıda takviyeleri öneriyoruz. Ayrıca, çiftin geçmişi incelenip, soruna özgü genetik, moleküler biyoloji ve mikrobiyolojik tetkikler istiyoruz ve sonuçlarına göre özel tedavi uyguluyoruz. Ancak, burada biyopsi yapan laboratuvar deneyimi de çok önemli. Laboratuvarımızda, embriyoların genetik incelemesini son teknoloji cihazlarla gerçekleştiriyoruz" diye konuştu.

"RAHMİN SAĞLIKLI OLMASI GEBELİK OLASILIĞINI ARTIRIYOR"

Gebelik oranlarının yükselmesinde rahmin iyi değerlendirilmesinin önemli bir rol oynadığını söyleyen Prof. Dr. Zeyneloğlu, "Rahim, embriyonun tutunacağı yerdir. Bu nedenle, rahmin sağlıklı bir ortam olması çok önemli. Biz, rahmi gereğinde ameliyat ile düzeltiyoruz. Sıklıkla görülen ama teşhisi ve tedavisi zor olan rahim enfeksiyonu olan kronik endometritlerin tedavisini yapıyoruz. Rahim bağışıklığını değerlendiriyor, uygun tedaviler sunuyoruz. Bu sayede, preimplantasyon inceleme ile dünyada normal kabul edilen yüzde 60 gebelik şansını yüzde 95'e çıkarıyoruz. Yaklaşımımız bu yılki Avrupa Üreme Derneği'nin toplantısında da doğrulandı; sağlam embriyo verildiğinde gebelik elde edilememenin en önemli nedeninin rahim dokusunun sorunları olduğunu ve bunların düzeltilmesi gebelik oranlarını artıracağı bildirildi" ifadelerini kullandı.