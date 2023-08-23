SUBÜ Ziraat Fakültesi'nden Fındık Islahı Çalışmaları

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Ziraat Fakültesi, yüksek verimli ve kaliteli fındık çeşitlerinin geliştirilmesi amacıyla ıslah çalışmalarını sürdürüyor. Fakülte, genetik kaynaklar, doku kültürü ve adaptasyon ıslahı gibi konularda araştırmalar yapıyor.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Ziraat Fakültesi, yüksek verimli ve kaliteli fındık çeşitlerinin geliştirilmesi amacıyla yürütülen ıslah çalışmaları devam ediyor.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, SUBÜ Ziraat Fakültesi, Türkiye'nin üretim alanı ve miktarı bakımından dünyada ilk sırada yer aldığı fındıkla ilgili çalışmalarını sürdürüyor. Ana ve tozlayıcı çeşit geliştirme çalışmalarının yanı sıra genetik kaynaklar ve doku kültürü ile fidan üretimine yönelik araştırmalar yapılıyor.

SUBÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğünce desteklenen arazi çalışmalarına, Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı ilçe müdürlükleri ile ziraat odalarındaki teknik personeller, muhtarlar ve fındık üreticileri ile fakültenin lisans ve yüksek lisans öğrencileri de katkı sağlıyor.

"Fındık ıslahı çalışmalarına yeterli önem gösterilmiyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Taki Demir, Türkiye'nin, dünyanın en önemli fındık üreticisi olmasına rağmen fındık ıslahı çalışmalarına yeterli önemi göstermediğini savundu.

Fakülte olarak çalışma konularından birinin de fındık olduğunu belirten Demir, "Bu alanda uzman akademisyenlerimiz seleksiyon, melezleme ve adaptasyon ıslahının yanında fındık genetik kaynaklarına ilişkin araştırmalar yapıyorlar. Biz fakültemizin bu çalışmalarla orta ve uzun vadede fındıkta AR-GE konusunda söz sahibi konumda olacağını düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Demir, Karasu, Kocaali, Akyazı ve Hendek ilçelerinde yüksek verimli ve kaliteli fındık çeşitlerinin geliştirilmesi amacıyla çalışmaları sürdürdüklerini aktardı.

Bu çalışmaların başında "klon seleksiyonu" araştırmaları geldiğine değinen Demir, şunları kaydetti:

"Küresel iklim değişikliği nedeniyle tozlanma problemi gözlenen fındık çeşitlerinin geliştirilmesi amacıyla da melezleme ıslah araştırmaları yürütüyoruz. Türkiye'de tescilli 20 fındık çeşidi ile Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi arazisinde oluşturulan bahçede, çeşitlerin Sakarya ekolojik koşullarındaki performanslarını belirlemek amacıyla adaptasyon ıslahı araştırmalarımız devam ediyor. Geliştirilecek yeni çeşitlere ait fidanların doku kültüründe üretilmesi ile AR-GE çalışmalarını eş zamanlı olarak sürdürüyoruz."