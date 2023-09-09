OMÜ Mezunlarının Yurt Dışında İstihdam İmkanı Artacak

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Diş Hekimliği, Fizik, Moleküler Biyoloji ve Genetik ile Veteriner programları diplomalarında yer alacak 'Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi Logosu' ile mezunların yurt dışında istihdam imkanı artacak.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Diş Hekimliği, Fizik, Moleküler Biyoloji ve Genetik ile Veteriner programları diplomalarında yer alacak "Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi Logosu" ile mezunların yurt dışında istihdam imkanı artacak.

OMÜ, Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından 2021 Aralık'ta 39 üniversitenin 129 lisans programına verilen Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi (TYÇ) logosu kullanım hakkını Tıp Fakültesi ile elde etmişti.

18 Temmuz 2023'te yapılan 42. Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi Kurulu toplantısında, OMÜ'den Diş Hekimliği, Fizik, Moleküler Biyoloji ve Genetik ile Veteriner programlarının TYÇ logosu kullanmaya hak kazandığı duyuruldu. Böylece Tıp Fakültesi dahil olmak üzere OMÜ'de 5 program bu logoyu aldı.

Logoyla yurt dışında daha kolay istihdam sağlanıyor

OMÜ Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, AA muhabirine, mezunların istihdamını kolaylaştırdığından yeterlilik belgelerine sahip üniversitelerin daha fazla tercih edildiğini söyledi.

Yaklaşık 2 yılda OMÜ'de akredite edilen kuruluş sayısının 7'den 18'e yükseldiğini vurgulayan Ünal, "Bununla birlikte 13 tane yeni akreditasyon sürecinde olan programla toplamda 31 programın akredite olması hedefleniyor. Buradaki yeterlilikler çerçevesini merkeze alan, bu damgayı taşıyan diploma, Avrupa'da daha kolay tanınıyor ve daha kolay iş bulma imkanı sağlıyor. Bu damga üniversitenin de aynı zamanda uluslararası bir üniversite olmasını sağlayan belge olarak kayıtlara geçti." dedi.

Türkiye'de bu belgeye 39 üniversitenin hak kazandığını bildiren Ünal, şu ifadeleri kullandı:

"Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından bir akreditasyon süreci işletiliyor. OMÜ 2 yıllık kurumsal akreditasyona sahip olan bir üniversiteydi. Şu anda yaptığımız çalışmalarla bu akreditasyonu 5 yıllık tam akreditasyona çevirme çalışmalarımız devam etmekte. Bu aynı zamanda Türkiye'deki üniversitelerin birbirleriyle rekabet içerisine girdiği anlamına geliyor. Bu da Türkiye yükseköğretimi adına, aynı zamanda üniversitelerimizin uluslararasılaşmasını kolaylaştırması adına çok büyük bir fırsat ve bir başlangıç olarak görülüyor."

Akredite ve yeterlilik belgeleri üniversite tercihlerini etkiliyor

Ünal, OMÜ'nün araştırma üniversitesi olmasının ve diplomasının Avrupa'da doğrudan tanınmasının stratejik bir hedef olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Yükseköğretiminde tercihleri etkileyen birçok faktör vardır, bunların başında şehir gelir, üniversitenin tanınma oranı gelir, üniversitedeki eğitimin kalitesi gibi ayırt edici faktörler gelir. Son dönemlerdeki bu belgelerin kayıtlara geçmesi ve adaylar tarafından bilinmesi, nitelikli öğrencinin nitelikli üniversiteleri tercihini yönlendirme noktasında güçlü bir etki olarak önümüze çıkıyor. Bu hem aileler açısından hem de öğrenci açısından onların işini kolaylaştıran, hedefi net olan, gelecekle alakalı hedeflerini somutlaştırmış olan bireylere kolaylık sağlamakta. Aynı zamanda üniversitenin de daha hızlı bir şekilde gelişimini sağlamasına katkı sunmakta. Nitekim bilinçli tercih, üniversitenin kendi hedefini gerçekleştirme noktasında elini kolaylaştıran yeni fırsatlar, yeni imkanlar sağlayan bir gelişme olarak görülmekte."