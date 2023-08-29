Koruma ve bakım altındaki çocuğun vefatıyla ilgili açıklama yapıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, hayatını kaybeden koruma ve bakım altındaki çocuğun vefatının genetik veya metabolik hastalıktan kaynaklı olabileceğini belirterek, otopsi sonucunda herhangi bir darp izine rastlanmadığını açıkladı.

Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, koruma ve bakım altındaki A.K.'nin ölümüyle ilgili "Hastanede A.K.'nın vefatının genetik veya metabolik bir hastalıktan kaynaklı olabileceği belirtilerek otopsi yapılmıştır. Ailenin A.K.'nın vefatının ardından kurumumuzu suçlayıcı iddiaları üzerine kamera kayıtları incelenmiş olup, herhangi bir ihmalin söz konusu olmadığı görülmüştür. Haberlerde iddia edildiği gibi çocuğumuzun vücudunda herhangi bir darp izine rastlanmamıştır" açıklamasını yaptı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, koruma ve bakım altındayken hayatını kaybeden A.K.'de darp izleri olduğu iddialarına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Bakanlığın açıklaması şöyle:

"Bazı basın yayın organlarında koruma ve bakım altında bulunan A.K'nın hayatını kaybetmesi üzerine çıkan haberlere ilişkin aşağıdaki açıklamanın yapılması gereği duyulmuştur. A.K, ailesinin talebi üzerine 20.08.2023 tarihinde kuruluşumuza teslim edilmiş, savcılık talimatı ile koruma altına alınmıştır. 27.08.2023 tarihinde A.K'nın, karın ağrısı ve kabızlık şikayetleri üzerine kurum hemşiresine bilgi verilmiş, akabinde sağlık personellerimiz tarafından gerekli ilk tedavi yapılmıştır.

"HASTANEDE A.K'NIN VEFATININ GENETİK VEYA METABOLİK BİR HASTALIKTAN KAYNAKLI OLABİLECEĞİ BELİRTİLEREK OTOPSİ YAPILMIŞTIR"

İlk tedaviye rağmen A.K'nın hastalık halinin devam etmesi üzerine, çocuğumuzun hastaneye sevki gerçekleştirilmiş ve hastanede 1 gün müşahede altında tutulmuştur. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen A.K hayatını kaybetmiştir. Hastanede A.K'nın vefatının genetik veya metabolik bir hastalıktan kaynaklı olabileceği belirtilerek otopsi yapılmıştır.

"HABERLERDE İDDİA EDİLDİĞİ GİBİ ÇOCUĞUMUZUN VÜCUDUNDA HERHANGİ BİR DARP İZİNE RASTLANMAMIŞTIR"

Ailenin A.K'nın vefatının ardından kurumumuzu suçlayıcı iddiaları üzerine kamera kayıtları incelenmiş olup, herhangi bir ihmalin söz konusu olmadığı görülmüştür. Haberlerde iddia edildiği gibi çocuğumuzun vücudunda herhangi bir darp izine rastlanmamıştır. Yaşanan vefatın derin üzüntüsünü paylaşarak, sürecin yakından takipçisi olacağımızı ve soruşturmanın titizlikte sürdüğünü kamuoyunun bilgisine sunarız."