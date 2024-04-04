DÜBİT'te Yeni Laboratuvarlar Hizmete Açıldı

Düzce Üniversitesi Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi (DÜBİT) bünyesinde farklı disiplinlerde faaliyet gösterecek olan yeni laboratuvarlardan yaşam bilimleri altında yer alan "Hücre Kültürü" ile "Moleküler Biyoloji ve Genetik" Araştırma Laboratuvarları hizmet vermeye başladı.

Standart hücre kültürü protokollerinin uygulanması için gereken altyapıya sahip olan Hücre Kültürü Araştırma Laboratuvarı; in vitro hücre kültürü araştırmaları, in vivo çalışmalar öncesi preklinik iş ve işlemlerin temelini oluşturuyor. Hücresel modellemeler yapılarak hastalıkların moleküler mekanizmalarını araştırmak mümkün hale gelebiliyor. Laboratuvar envanterinde bulunan birçok sağlıklı ve kanser hücre serileri ile sitotoksisite/proliferasyon, yara iyileştirme potansiyeli, etkinlik testleri ve genotoksisite testleri yapılıyor. Hücre Kültürü Araştırma Laboratuvarı da tıp, fizyoloji, moleküler biyoloji ve genetik, farmakoloji, kimya, ziraat ve veterinerlik gibi birçok bilim dalında araştırma imkanları sunuyor.

DÜBİT bünyesinde hizmet vermeye başlayan Moleküler Biyoloji ve Genetik Laboratuvarı ise biyoloji, kimya, tıp, farmakoloji, toksikoloji, tarım ve veterinerlik gibi birçok bilim alanındaki multidisipliner çalışmalarda hizmet verebilecek altyapıya sahip. Laboratuvarda yer alan konvansiyonel PCR, real-time PCR, western blot ve görüntüleme sistemi gibi cihazlar ile genomik ve proteomik çalışmalar gerçekleştiriliyor. Bu kapsamda genomik materyallerin izolasyonu, saflaştırılması, amplifikasyonu, görüntüleme teknikleri ile DNA/RNA/Protein tabanlı ekspresyon çalışmaları, hedef gen bölgesi tespiti, dizileme öncesi işlemler, hastalıklarla ilişkili genlerin tespiti gibi birçok araştırma imkanı, talep eden kişi veya kurumların hizmetine sunuluyor. - DÜZCE