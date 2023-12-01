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Kırklareli'nde 10 Bin Arılı Kovan Destekleme Programına Alındı

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Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yerli hayvan genetik kaynaklarının yerinde korunması ve geliştirilmesi hedefiyle hazırlanan hayvancılık desteklemelerine göre Kırklareli'ndeki 10 bin arılı kovan destekleme programına alındı.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yerli hayvan genetik kaynaklarının yerinde korunması ve geliştirilmesi hedefiyle hazırlanan hayvancılık desteklemelerine göre Kırklareli'ndeki 10 bin arılı kovan destekleme programına alındı.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 26 Kasım 2023 Tarihli ve 32381 Sayılı Resmi Gazete ile yayımlanan Hayvancılık Desteklemeleri Uygulama Tebliği çerçevesinde '2023 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemeler ve 2024 Yılında Uygulanacak Sertifikalı Tohum Kullanım Desteğine İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararı'nın uygulama tebliği peş peşe yürürlüğe girdi.

Yerli hayvan genetik kaynaklarının yerinde korunması ve geliştirilmesi hedefiyle hazırlanan hayvancılık desteklemelerini belirleyen tebliğe göre, Kırklareli'ndeki 10 bin arılı kovan destekleme programına alındı.

Bu tebliğin amacının Trakya arısının, yerinde korunması ve ıslahının desteklenmesi, üreticilere arı ve arı ürünleri üretimine teşvik edilmesi olduğu bildirildi. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Tarım ve Orman Bakanlığı Kırklareli Genetik Tarım Ekonomi Haberler

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