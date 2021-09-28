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Mindulle tayfunu Japonya'ya doğru ilerliyor

AA / Ahmet Furkan Mercan - Haberler | Güncel
Mindulle tayfunu Japonya'ya doğru ilerliyor

Pasifik Okyanusu'nda ortaya çıkan ve şiddetini artırarak yoluna devam eden Mindulle tayfununun, Japonya'ya doğru ilerlediği bildirildi.

Pasifik Okyanusu'nda ortaya çıkan ve şiddetini artırarak yoluna devam eden Mindulle tayfununun, Japonya'ya doğru ilerlediği bildirildi.

Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA), Filipin Denizi'nde seyreden ve ülkenin en güneyindeki Okinotori-şima Adası'na yönelen Mindulle tayfununa yönelik uyardı.

JMA tahminlerine göre, saatte 180 kilometre hızla ilerleyen tayfunun oluşturacağı, boyları 6-8 metrelik dalgaların Okinawa Adası'nı vurması bekleniyor.

Adalar bölgesini iki gün boyunca etkisi altına alacak tayfun, daha sonra kuzeydoğuya ilerleyerek, 1 Ekim'de başkent Tokyo'ya bağlı İzu Adaları'na yaklaşacak.

JMA, Mindulle'nin ülkenin güney ve güneydoğu kesimlerine sert rüzgarlar, yüksek dalgalar ve şiddetli yağışlar getireceğini aktardı.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

AA / Ahmet Furkan Mercan - Son Dakika Haberleri
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