Milli Savunma Bakanlığı: "Suriye'nin kuzeyinde, Fırat'ın doğusunda tesisi planlanan Güvenli...

Milli Savunma Bakanlığı: "Suriye'nin kuzeyinde, Fırat'ın doğusunda tesisi planlanan Güvenli...

Milli Savunma Bakanlığı: "Suriye'nin kuzeyinde, Fırat'ın doğusunda tesisi planlanan Güvenli Bölge'ye yönelik çalışmalar için Türkiye'de bulunan ABD askeri heyeti, Şanlıurfa Akçakale'deki Birleşik Müşterek Harekat Merkezi'ni ziyaret etti.

11.09.2019 18:09
Milli Savunma Bakanlığı:

Milli Savunma Bakanlığı: "Suriye'nin kuzeyinde, Fırat'ın doğusunda tesisi planlanan Güvenli Bölge'ye yönelik çalışmalar için Türkiye'de bulunan ABD askeri heyeti, Şanlıurfa Akçakale'deki Birleşik Müşterek Harekat Merkezi'ni ziyaret etti." - ANKARA

Kaynak: İHA
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