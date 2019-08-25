Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Güven'in mutlu günü

25.08.2019 09:58

Kars İl Milli Eğitim Müdürü Yardımcısı Cemalettin Güven, oğlu Hayrettin Güven'i evlendirdi.



Kars'ta bulunan bir otelin Düğün Salonu'nda gerçekleştirilen düğün törenine, gelin Aslı Gülver ile damat Hayrettin Güven'in ailesi ve yakınları ile çok sayıda davetli katıldı.



Düğün Salonu'nu dolduran davetlilerle birlikte gece geç saatlere kadar devam eden düğüne katılanlara Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Cemalettin Güven teşekkür etti.



Gece geç saatlerde sona eren düğün sonrasında genç çiftlere evlerine kadar arkadaşları araçlarla konvoy oluşturdu.



Çocuklarını evlendiren Leman, Selim Gülver ile Güler, Cemalettin Güven'in ise mutlulukları yüzlerine yansıdı. - KARS

Kaynak: İHA