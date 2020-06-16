Milletvekili Aydın'ın adını kullanarak dolandırıcılık yapan şahıs tutuklandı
AK Parti Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın ve danışmanının adını kullanarak, insanları iş vaadiyle dolandıran D.G isimli şahıs tutuklandı.
16.06.2020 21:17 | Son Güncelleme: 16.06.2020 22:19
AK Parti Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın ve danışmanının adını kullanarak, insanları iş vaadiyle dolandıran D.G isimli şahıs tutuklandı.
Aydın'ın ismini kullanarak şimdiye kadar 9 kişiyi dolandırdığı tespit edilen D.G. isimli şahıs polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Adli makamlara sevk edilen şüpheli D.G. isimli şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ADIYAMAN
Kaynak: İHA