MHP'nin Yozgat Sorgun Belediye Başkan Adayı Mustafa Erkut Ekinci Kimdir?

MHP'nin Yozgat Sorgun Belediye Başkan adayı Mustafa Erkut Ekinci oldu. Peki, MHP'nin 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Yozgat Sorgun Belediye Başkan adayı olan Mustafa Erkut Ekinci kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır? Hayatı ve kariyeri hakkında tüm merak edilenler haberimizde...

MUSTAFA ERKUT EKİNCİ KİMDİR?

Mustafa Erkut Ekinci, 22.06.1981 tarihinde Sorgun'da doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Sorgun'da tamamladı. Ömer Halis Demir Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü'nden 2004 yılında mezun oldu. 2004 yılında İnşaat Mühendisliği Lisans programını bitirdikten sonra 23.05.2005'te Sorgun'da Ekinci Mühendislik Firması'nı kurdu. 13 yıldır Serbest İnşaat Mühendisi olarak çalışmakta olan Mustafa Erkut Ekinci, 1995-1999 yılları arasında Sorgun Ülkü Ocakları Lise Teşkilatı'nda çeşitli görevlerde bulundu.

BİRÇOK GÖREVDE YER ALDI

2000-2004 yılları arasında Niğde Üniversitesi Aksaray Mühendislik Fakültesi'nde Mühendislik Fakültesi Başkanlığı dâhil olmak üzere Aksaray Ülkü Ocakları'nda çeşitli görevlerde bulundu. 2005-2008 yılları arasında Sorgun Ülkü Ocakları Başkanlığı görevinde bulundu. 2009 yılında yapılan mahalli idareler seçimlerinde MHP Sorgun Belediyesi Meclis Üyesi seçildi. 2014 yılında yapılan mahalli idareler seçimlerinde tekrar MHP Sorgun Belediyesi Meclis Üyesi seçildi. Halen MHP Sorgun Belediye Meclis Üyeliği görevini yürütmekte olan Mustafa Erkut Ekinci, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde MHP Yozgat Sorgun Belediye Başkan Adayı oldu.