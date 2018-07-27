MHP'nin "Askıda Ekmek" Projesi

MHP Gölbaşı İlçe Başkanlığı, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin ekmek zammına karşı başlattığı "Askıda Ekmek" projesi kapsamında ilçede kampanya başlattı.

MHP Gölbaşı İlçe Başkanı Ersin Pehlivan, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi MHP Grup Başkanvekili Ramazan Şimşek, MHP Gölbaşı Belediye Meclis Üyesi Ali İhsan Güçlü ve MHP Gölbaşı İlçe Teşkilat üyeleri, ilçedeki tüm fırınları gezerek askıda ekmek kampanyasına destek verdi.

Askıda ekmek kampanyasına destek için ihtiyaç sahiplerine verilmek üzere ekmek satın aldıklarını söyleyen Başkan Pehlivan, "Sayın Genel Başkanımız Devlet Bahçeli'nin yardımlaşma ve beraberliğin önemine binaen başlatmış olduğu kampanyaya MHP Gölbaşı İlçe Teşkilatı olarak biz de destek veriyoruz." dedi.

Pehlivan, Gölbaşı'ndaki birçok fırında askıda ekmek kampanyasının olduğunu söyledi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya da kampanyaya destek vererek, bir ay boyunca günde dokuz kişinin ekmek ihtiyacını karşıladı.