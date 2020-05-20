MHP Meram'dan teşekkür
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MHP Meram'dan teşekkür

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Meram İlçe Başkanı İbrahim Ay, korona virüsle mücadelede örnek bir birliktelik sergileyen hayırseverlere, yerel yöneticilere ve tüm çalışanlara teşekkür etti.

MHP Meram'dan teşekkür
20.05.2020 13:41 | Son Güncelleme: 20.05.2020 13:41

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Meram İlçe Başkanı İbrahim Ay, korona virüsle mücadelede örnek bir birliktelik sergileyen hayırseverlere, yerel yöneticilere ve tüm çalışanlara teşekkür etti.

MHP Meram İlçe Başkanı İbrahim Ay yaptığı açıklamada, korona virüs salgının etkilerinin ilçelerinde vatandaşların duyarlılığı ve yerel yöneticilerin hassasiyeti ile minimum düzeyde görüldüğünü söyledi. Sabırla evde kalan Meramlıların büyük bir sorumluluğu yerine getirdiğini kaydeden İbrahim Ay, "Her olumsuzlukta bir hayır vardır anlayışının ağır bastığı bu dönemde birlik beraberliğimiz hiç olmadığı kadar artmış, yardımsever hemşehrilerimiz seferber olmuş hayırda yarışmışlardır. Büyük sorumluluk bilinciyle hareket eden iş adamlarımıza, hayırseverlerimize teşekkürü borç biliriz. Hemşehrilerimize desteğini esirgemeyen Meram Kaymakamımız Resul Çelik'e, gece gündüz demeden fedakarca mücadele eden tüm ilçe yöneticilerimize, siyasi parti temsilcilerimize, belediye başkanımız Mustafa Kavuş'a, belediye yöneticilerimize, sahada mücadele eden işçi, memur belediye çalışanlarımıza, sağlık çalışanlarımıza, emniyet mensuplarımıza teşekkür ederiz" dedi. - KONYA

Kaynak: İHA

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