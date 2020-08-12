MHP Karakeçili İlçe Başkanlığına Abdullah Akdeniz seçildi Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Karakeçili İlçe Başkanlığı'na Abdullah Akdeniz seçildi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Karakeçili İlçe Başkanlığı'na Abdullah Akdeniz seçildi.

Karakeçili Parkı'nda gerçekleştirilen kongreye, MHP Kırıkkale İl Başkanı Erdal Baloğlu, Karakeçili Belediye Başkanı Veysel Aydemir ve partililer katıldı.

Divan oluşturulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan kongrede, faaliyet ve mali raporlar okunarak onaylandı. Kongrede, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin mesajı da okundu.

Kongreye tek aday olarak giren Abdullah Akdeniz, yapılan seçimlerde ilçe başkanlığına getirildi.

Kaynak: AA