MHP Genel Başkanı Bahçeli, Isparta'da Açıklaması

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Almanya'da yaklaşan genel seçimlerin, başta iktidarda bulunan Merkel olmak üzere bazı çevreleri de Türkiye düşmanlığı propagandası yapma konusunda adeta yarışa soktuğunu belirterek, "Almanya'nın ikiyüzlü ve temeli olmayan yaklaşımı mesele kendisi olunca hukuk kılıfına sokulurken, sıra Türkiye'ye geldiğinde ne hikmetse hukukun ilkeleri görmezden gelinmektedir. Bu yanlıştır, utanmazlıktır, hiçbir şekilde dostluk ve müttefiklik hukukuyla bağdaşmamaktadır."dedi.



Devlet Bahçeli Gökkubbe Uluslararası Kongre ve Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilen Isparta Belediyesi Toplu Açılış ve Temel Atma töreninde konuşan Bahçeli, Isparta'ya dört yıl önce geldiğini, bu dört yıllık süreçte hizmet kervanının kesintiye uğramadığını gördüğünü söyledi.



Bu gün 9 dev projenini açılış ve temel atmasını yapacaklarına ifade eden Bahçeli, dokuz rakamının Türk destanlarına anlam katan motif özelliği taşıdığına dikkati çekti.



Isparta'nın gülün ve halının başkenti olduğunu anlatan Bahçeli, Isparta'nın dünyaya açılan ticaret hacmini daha yüksek seviyeler taşımak ve dünyanın gül başkenti yapmak için daha çok çaba sarf edilmesi gerektiğini dile getirdi.



Bahçeli, Türkiye'nin uzun yıllardan buya büyük bir terörizm tehdidi altında olduğuna işaret ederek, şöyle konuştu:



"Bin yıllık kardeşliğimizi bozmak isteyenler, bin yıllık vatanımızı elimizden almaya çalışanlar, yaşama irademizi yok etmeye yeltenenler boş durmuyorlar. Türk'ün karşısına doğrudan çıkmaya cesaret edemeyen mihraklar terör örgütlerine verdiği desteklerle Türkiye üzerindeki hesaplarını hayata geçirmeye çalışıyorlar. Malazgirt'te yendiklerimiz, İstanbul'da gömdüklerimiz, Çanakkale'de tepelediklerimiz, Sakarya'da ezdiklerimiz, Afyonkarahisar'da önümüze katıp İzmir'den denize döktüklerimiz bugün PKK, PYD, DHKP-C, IŞİD, FETÖ terör örgütleri vasıtasıyla geçmişte yapamadıklarını yapabileceklerini zannediyorlar. Dün başaramadılar yine başaramayacaklar. Güvence Isparta'dadır, gücümüzün kaynağı Türk milletidir."



"Sözde müttefikimiz olan ülkeler bu terör örgütlerine arka çıkıyor"



FETÖ'nün hain darbe girişimiyle bu emellerin kendisini daha açığa çıkardığını belirten Bahçeli, asker kılığına girmiş Türk ve İslam düşmanlarının büyük Türk milletini esaret altına alabileceğini sandığını, planlarını buna göre yaptığını söyledi.



Devlet Bahçeli, milletin azim ve kararlığının bir kez daha Türk vatanını kurtardığını, hain emelleri yerle bir ettiğini vurgulayarak şöyle devam etti:



"Görüyorsunuz, sözde müttefikimiz olan ülkeler bu terör örgütlerine arka çıkıyor, ne kadar cinayet örgütü varsa hepsini koruyup kolluyorlar. Bunlardan kimi FETÖ'cü teröristleri kendi ülkelerinde el üstünde ağarlarken, kimileri ise PKK, PYD terör örgütüne sayısı bini aşan silah yüklü TIR'larla yardımda bulunuyorlar. Karşı karşıya kaldığımız gerçekten de tehlike büyüktür. Suriye ve Irak'tan kaynaklanan bölücü terör tehdidiyle yaşanan diğer siyasi gelişmeler milli varlığımızı tehlikeye atmaktadır. Irak'ın kuzeyinden başlayarak Suriye'nin kuzeyiyle devam edip Akdeniz'e ulaşan terör devleti kurma girişimlerine hız verilmiştir. Barzani'nin 25 Eylül Kürdistan referandumunu bunun bir ara istasyonudur. Kerkük'ün sözde referanduma dahil edilme alçaklığı bunun bir parçasıdır. Dedik ki, 25 Eylül'de Kürdistan'ın provası yapılacaktır. Dedik ki, peşmergenin bu referandumu milli güvenliğimize en yakın, en sıcak, en vahim tehditler arasındadır. ve de asla izin verilmemelidir."



"Bu tuzağa karşı dikkatli olmak mecburiyetindeyiz"



"Muhtemel Kürdistan referandumu engellenmezse son yurdumuz karanlık ve kalleş bir komplonun açık hedefi olacaktır." diyen Bahçeli, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Dün Suriye'de PKK,PYD'yi meşrulaştırmak üzere Ayn El Arap ile başlayan siyasi bölücülük projesi, bugün çapını genişletmiş, Rakka'ya kadar uzanmıştır. Şimdi ise El-Kaide terör örgütüne bağlı grupların hakim olmaya koyulduğu İdlip üzerinden yeni ve vahşi bir hesap daha uygulanmaya koyulmak istenmektedir. Bu tuzağa karşı dikkatli olmak mecburiyetindeyiz. Şayet İdlip engeli aşılırsa Akdeniz'e uzanacak terör koridorun açılması mümkün olacaktır. Suriye'de yürütülmeye çalışılan projenin, Barzani'nin ağır provokasyonun ilerki safhasında Türkiye'nin toprak bütünlüğü de bozulmak istenecektir. Dört parçalı Kürdistan'ı ortaya çıkarmak için Irak ve Suriye'yi uygun kıvama getirdiğini zannedenler, Türkiye'yi aynı cendereye sokmak için pusuda beklemektedir."



IŞİD bahanesiyle PKK, PYD'ye pek çok ülkenin dahi sahip olmadığı askeri imkanlar sunanların Barzani'yi sözde bağımsızlık için teşvik ettiğini, desteklediğini dile getiren Bahçeli, Suriye ve Irak'taki Türkmen soydaşların feryatlarına sessiz kalanların, Türkmenlerin hak ve hukuklarını çiğneyenlerin aynı zamanda mezhep ayrımcılığını da kışkırttığının altını çizdi.



"Etnik ve mezhep temelli bölücü emeller, Ortadoğu'yu giderek daha da karmaşık hale getirirken ülkelerin sınırlarının değiştirilmesi hedefi de hız ve ivme kazanacaktır." değerlendirmesinde bulunan Bahçeli, "FETÖ'nün elebaşısı hain hala Amerika'nın Pensilvanya eyaletinde tutulmakta, korunmakta, kollanmaktadır. Almanya ise Amerika'dan geri kalmadığını, şimdilerde açıkça Türkiye düşmanlığı yaparak göstermektedir. Çok sayıda FETÖ'cü olduğu tespit edilen teröriste sığınma hakkı veren Almanya, PKK'yı da yıllardan bu yana beslemeyi sürdürmektedir. Dahası Almanya'da yaklaşan genel seçimler, başta iktidarda bulunan Merkel olmak üzere bazı çevreleri de Türkiye düşmanlığı propagandası yapma konusunda adeta yarışa sokmuştur. Almanya'nın ikiyüzlü ve temeli olmayan yaklaşımı mesele kendisi olunca hukuk kılıfına sokulurken, sıra Türkiye'ye geldiğinde ne hikmetse hukukun ilkeleri görmezden gelinmektedir. Bu yanlıştır, utanmazlıktır, hiçbir şekilde dostluk ve müttefiklik hukukuyla bağdaşmamaktadır." ifadelerini kullandı.



Türkiye'ye yönelik terör tehdidinin daha da artması için uğraşanları iyi tanıdıklarını, bildiklerini dile getiren MHP Genel Başkanı Bahçeli, bu nedenle bekaya hep birlikte omuz vermek, dayanışma ve kardeşlik ruhunu canlı tutmaları gerektiğini söyledi.



"Bir olmazsak bizi ayıracaklar, birlikte durmazsak dalga dalga üzerimize gelecekler." diyen Bahçeli, konuşmasına şöyle devam etti:



"Aynı gemideyiz, siperdeyiz, mevzideyiz. Türk milletinin, Türkiye Cumhuriyetinin tarihi varlık haklarını korkusuzca savunuyoruz. Konu vatandır, devlettir, millettir. İç çekişmelerle, sanal tartışmalarla, yapay anlaşmazlıklarla geçireceğimiz vakit yoktur, kalmamıştır. Bizim için önce ülkem ve milletim, sonra partim ve ben ilkesi geçerlidir. Türkiye terörizme karşı verdiği amansız mücadele dönemi içerisinde görünen, kendisini gizli tutmaya çalışan çok sayıdaki düşmanla mücadele etmektedir. Bu mücadelede devletin de hükümetin de elbette yanındayız, destekçisiyiz. Dost bildiklerimizden fayda yoktur. Aziz vatanımızı ne pahasına olursa olsun korumak mecburiyetindeyiz. Böylesi bir dönem içerisinde birbirimize kenetlenerek gerek siyasi gerekse toplumsal düzeyde bir ve beraber hareket etme faziletini göstermemiz zaruridir. Milliyetçi Hareket'in yıllardan bu yana yaptığı tespit ve itirazların haklılığı ortadadır."



"Arakan'daki din kardeşlerimiz için duacıyız"



Terörle mücadelede ülkenin ve milletin yanında durduklarını ifade eden Bahçeli, "Sadece elimizi değil, gövdemizi ve bütün benliğimizi taşın altına koymaya hazır olan bir kararlılık iradesi sergiliyoruz.Bundan rahatsız olanlar çoktur. Bu duruşumuza kulp takmak için tetikte bekleyenler fazladır. Ancak biz dedikoduya, itham ve iftiralara pabuç bırakacak, eyvallah edecek aciz, pısırık, ürkek ve korkak bir hareket değiliz, aksini düşünenlerin ise Allah'ın izniyle alnını karışlar, heveslerini kursaklarında bırakırız. Kerkük, Musul, Telafer, Tuzhurmatu, Kaşgar, Akmescit, Bosna; özetle Türk-İslam'ın nabzının attığı her yer için varız. Ankara için ayaktayız. Isparta için seferdeyiz. Arakan'daki din kardeşlerimiz için duacıyız. Mazlumların gür sedasıyız. Gariplerin sesi, mağdurların nefesi, muhtaçların eli, Türk-İslam ülküsünün sevdalısı, dökülen masum kanların alacaklısıyız. Türkiye'nin de düşmeyecek son kalesiyiz. Biz Milliyetçi Hareket Partisiyiz. Amacımız Türkiye'nin dirliği, birliği, ebedi bekasıdır." diye konuştu.



Bahçeli, bütün oyunlarının bozacaklarını, Malazgirt'te, Çanakkale'de, Kocatepe'de zafere ulaştıkları gibi bugün de ulaşacakların sözlerine ekledi.



Konuşmasının ardından Devlet Bahçeli, 9 tesisin temel atma ve açılış törenini gerçekleştirdi.