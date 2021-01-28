MHP Afyonkarahisar Milletvekili Taytak, Bolvadin'deki yangını yerini inceledi

Milliyetçi Hareket Partisi Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Taytak, Bolvadin ilçesinde çarşı merkezinde çıkan yangını yerinde inceledi.

Yangında can kaybının olmamasının "en büyük" teselli olduğunu belirten Taytak, iş yerleri zarar gören esnaflara "geçmiş olsun" dileyerek, zararlarının karşılanması için gereken çalışmayı yapacağını ifade etti.

Taytak, yaşanan maddi hasar konusunda iş yeri sahiplerinden bilgiler aldı.

Taytak'a, Bolvadin Kaymakamı Adem Öztürk, Bolvadin Belediye Başkanı Fatih Kayacan, AFAD İl Müdürü Mehmet Buldan da eşlik etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Canan Tükelay