Meteorolojiden Ankara ve Bolu için kar, Doğu Akdeniz için sağanak uyarısı
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Meteorolojiden Ankara ve Bolu için kar, Doğu Akdeniz için sağanak uyarısı

29.01.2021 17:09 | Son Güncelleme: 29.01.2021 17:12
Meteorolojiden Ankara ve Bolu için kar, Doğu Akdeniz için sağanak uyarısı

Ankara ve Bolu'da yarın yoğun kar yağışı, Doğu Akdeniz'de ise sağanak bekleniyor.

Ankara ve Bolu'da yarın yoğun kar yağışı, Doğu Akdeniz'de ise sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, öğle saatlerinden itibaren Ankara'nın kuzeyi (Çamlıdere, Kızılcahamam, Güdül, Kahramankazan) ile Bolu'nun güneydoğusunda (Seben, Kıbrısçık, Dörtdivan, Gerede, Yeniçağa ve Bolu il merkezi) yoğun kar yağışı etkili olacak.

Kuvvetli rüzgarla tipi şeklinde meydana gelecek yağışın 10-25 santimetre yeni örtü bırakması beklendiğinden buzlanma ve don ile ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Yarın akşam saatlerinden itibaren Doğu Akdeniz'de (Adana, Osmaniye, Hatay) sağanak ve gök gürültülü sağanağın çok kuvvetli, İskenderun körfez çevresi ile Hatay'ın genelinde yer yer aşırı olması ve yüksek kesimlerde kar yağışı ile örtü oluşumu öngörülüyor.

Sel, su baskını, yıldırım, dolu, hortum, ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı önlem alınması önem taşıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Çalkaya

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