Mescid-i Aksa ve Gazze'ye destek gösterisi
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Mescid-i Aksa ve Gazze'ye destek gösterisi

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Filistin ve Cezayir bayrakları taşıyan göstericilerin yürüyüş yapması Göstericilerin İsrail aleyhine slogan atması Gösteriden detaylar CEZAYİR - İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya ve Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları Cezayir'de protesto edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Filistin ve Cezayir bayrakları taşıyan göstericilerin yürüyüş yapması

Göstericilerin İsrail aleyhine slogan atması

Gösteriden detaylar CEZAYİR - İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya ve Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları Cezayir'de protesto edildi.

Mescid-i Aksa ve Gazze'ye destek gösterisi
Mescid-i Aksa ve Gazze'ye destek gösterisi
Mescid-i Aksa ve Gazze'ye destek gösterisi
Mescid-i Aksa ve Gazze'ye destek gösterisi

Kaynak: Anadolu Ajansı

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