Mescid-i Aksa ve Gazze'ye destek gösterisi
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Filistin ve Cezayir bayrakları taşıyan göstericilerin yürüyüş yapması Göstericilerin İsrail aleyhine slogan atması Gösteriden detaylar CEZAYİR - İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya ve Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları Cezayir'de protesto edildi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Filistin ve Cezayir bayrakları taşıyan göstericilerin yürüyüş yapması
Göstericilerin İsrail aleyhine slogan atması
Gösteriden detaylar CEZAYİR - İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya ve Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları Cezayir'de protesto edildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı