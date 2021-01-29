Merve Boluğur herkesi ters köşeye yatırdı! İlk albümünün içeriği belli oldu

Oyuncu Merve Boluğur, önceki gün Nişantaşı'ndaydı. Spor giyim tarzı ile sokağa çıkan Boluğur'un aceleci tavırları dikkat çekti. Boluğur, yeni albümü ve kendisini eleştiren Işın Karaca hakkında ilk kez konuştu. İşte ünlü oyuncunun çarpıcı açıklamaları...

Snob Magazin'in haberine göre; Hızlı adımlar ile yürüyen oyuncu, Teşvikiye caddesinde bir adres aradı. Son haftalarda bir albüm hazırlığı içinde olan Merve Boluğur, basın mensupları ile ayaküstü sohbet etti. (Haberin detayları ve videosu aşağıda)

VİDEO - MERVE BOLUĞUR YENİ ALBÜMÜ HAKKINDA İLK KEZ KONUŞTU

'KENDİ YAZDIĞIM ŞARKILAR HAZIR'

Yeni albümü hakkında ilk kez konuşan Boluğur, "Elektro-pop bir albüm hazırlıyorum. Diğer şarkıcılardan aldığım besteler ve kendi yazdığım şarkılar hazır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Snob Magazin