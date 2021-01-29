Merve Boluğur herkesi ters köşeye yatırdı! İlk albümünün içeriği belli oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Merve Boluğur herkesi ters köşeye yatırdı! İlk albümünün içeriği belli oldu

29.01.2021 17:46 | Son Güncelleme: 29.01.2021 17:51
Merve Boluğur herkesi ters köşeye yatırdı! İlk albümünün içeriği belli oldu

Oyuncu Merve Boluğur, önceki gün Nişantaşı'ndaydı. Spor giyim tarzı ile sokağa çıkan Boluğur'un aceleci tavırları dikkat çekti. Boluğur, yeni albümü ve kendisini eleştiren Işın Karaca hakkında ilk kez konuştu. İşte ünlü oyuncunun çarpıcı açıklamaları...

Snob Magazin'in haberine göre; Hızlı adımlar ile yürüyen oyuncu, Teşvikiye caddesinde bir adres aradı. Son haftalarda bir albüm hazırlığı içinde olan Merve Boluğur, basın mensupları ile ayaküstü sohbet etti. (Haberin detayları ve videosu aşağıda)

VİDEO - MERVE BOLUĞUR YENİ ALBÜMÜ HAKKINDA İLK KEZ KONUŞTU

'KENDİ YAZDIĞIM ŞARKILAR HAZIR'

Yeni albümü hakkında ilk kez konuşan Boluğur, "Elektro-pop bir albüm hazırlıyorum. Diğer şarkıcılardan aldığım besteler ve kendi yazdığım şarkılar hazır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Snob Magazin

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Muş Ali Çelebi Ziya Selçuk Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Ceyda Düvenci Jason Statham Oktay Kaynarca Serenay Sarıkaya
Spor Mesut Özil Arda Turan Serdar Aziz Nihat Özdemir İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kaza Aralık Evlilik Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Merve Boluğur herkesi ters köşeye yatırdı! İlk albümünün içeriği belli oldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.1.2021 17:52:09. #1.14#
title