Mersin'de havalandırma boşluğundan girdiği markette hırsızlık yapan zanlı güvenlik kamerasınca görüntülendi
Mersin'in merkez Akdeniz ilçesinde yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında marketteki hırsızlık güvenlik kamerasına yansıdı.
Mersin'in merkez Akdeniz ilçesinde yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında marketteki hırsızlık güvenlik kamerasına yansıdı.
Sabah saatlerinde Çay Mahallesi'ndeki iş yerine gelen market sahibi, reyondaki bazı ürünlerin yerinde olmadığını fark ederek durumu polise bildirdi.
Marketin güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
Görüntülerde havalandırma boşluğundan markete giren kişinin fark ettiği güvenlik kamerasının açısını değiştirmesi ve reyonlardan çaldığı ürünleri poşete doldurarak ayrılması yer alıyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Ünal Uysal