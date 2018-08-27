Merkezi Yönetim Brüt Borç Stoku 1 Trilyon 9 Milyar Lira Oldu

Merkezi yönetim brüt borç stoku 31 Temmuz 2018 tarihi itibarıyla 1 trilyon 9 milyar TL olarak gerçekleşti.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Merkezi Yönetim Brüt Borç ve Hazine Alacak Verileri'ni açıkladı. Buna göre, merkezi yönetim brüt borç stoku 31 Temmuz 2018 tarihi itibarıyla 1 trilyon 9 milyar TL olarak gerçekleşti. Borç stokunun 571,3 milyar TL tutarındaki kısmı Türk Lirası cinsi, 438,3 milyar TL tutarındaki kısmı döviz cinsi borçlardan oluştu.

Hazine alacak stoku ise 31 Temmuz 2018 tarihi itibarıyla 18,3 milyar TL olarak gerçekleşti. Hazine alacak stoku içerisinde en yüksek pay 11,6 milyar TL ile Mahalli İdareler'e ait oldu. 2018 yılı Temmuz ayı sonu itibarıyla Hazine alacaklarından toplam 1,1 milyar TL tahsilat gerçekleştirildi. - İSTANBUL