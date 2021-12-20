MERDİVENLİ SOKAKTA OTOMOBİL ŞAŞKINLIĞI

ISPARTA (DHA) - Isparta'nın Eğirdir ilçesinde iki mahalleyi birbirine bağlayan, dar ve eğimli yapısı nedeniyle merdiven inip, çıkarak vatandaşların ulaşımını sağladığı Ortaklar Sokak'ta sürücüsünün bırakıp kaçtığı otomobil şaşkınlık yarattı.

Sürücüsünün inmeye çalışırken duvarların arasına sıkıştırdığı otomobil nedeniyle çevre sakinleri zor anlar yaşadı.

Eğirdir'de Demirkapı ile Katip mahallesini birbirine bağlayan Ortaklar Sokak'ta ulaşım, mahalle sakinleri tarafından dar ve engebeli yapısı nedeniyle merdiven inip, çıkarak sağlanıyor. Otomobil ilerleyemeyeceği diklikte çok sayıda merdinveni kullanan yayalar, 2 gündür sokağı ulaşıma kapatan otomobil nedeniyle zor anlar yaşıyor. İki gün önce gece saatlerinde birbirine yakın evlerin arasındaki merdivenli sokaktan inmeye çalışan sürücü, otomobiliyle duvara çarpıp, sokaktan ayrıldı. Otomobili çok sayıda merdivenden indirmeyi başaran sürücü, sokaktaki evlerde yaşayanların merak konusu oldu.

Sürücüsünün Demirkapı mahallesi girişindeki merdivenlerin ilk bölümünden indirmeyi başardığı otomobil, keskin dönüşün yer aldığı bölümde duvarların arasında sıkışmış halde kaldı. Merdiven çıkan sonra ya da inenler sokağın tam ortasındaki otomobili, fark edince yolunu değiştirmek zorunda kaldı. Sokaktaki evde yaşayan Ufuk Soycan, "İki gün önce gece saatlerinde gürültü geldi. Sabah uyandığımızda arabayı gördük. Sokaktan geçemiyoruz" dedi.

Mahalle sakinlerini polisi arayıp, haber verdiği otomobilin plakasından sürücüsüne ulaşılmaya çalışıldığı öğrenildi. Polisin sahibine ulaşamaması halinde otomobili çekiciyle sokaktan çıkaracağı belirtildi.