Meksika'dan toplu sınır dışı: 300'den fazla kaçak göçmen Hindistan'a gönderildi

18.10.2019 23:27

Amerika Birleşik Devletleri'ne ulaşmak isteyen göçmenler için yol haline gelen Meksika, 300'den fazla Hindistanlı kaçak göçmeni sınır dışı etti.



Meksika İçişleri Bakanlığı'na bağlı Ulusal Göç Enstitüsü'nün (INM) yaptığı açıklamada, yasa dışı yollarla ülkeye gelen 310 Hint erkek ile bir kadının Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'ye gönderildiği belirtildi. Euronews.com'da Görüntüle