Mehmet Zahid Sobacı kimdir? Prof. Dr. Mehmet Zahid Sobacı kaç yaşında, nereli?
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Mehmet Zahid Sobacı kimdir? Prof. Dr. Mehmet Zahid Sobacı kaç yaşında, nereli?

Mehmet Zahid Sobacı kimdir? Prof. Dr. Mehmet Zahid Sobacı kaç yaşında, nereli?
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Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle, TRT Genel Müdürlüğü'ne Prof. Dr. Mehmet Zahid Sobacı, TRT Yönetim Kurulu Başkanlığı'na ise Prof. Dr. Ahmet Albayrak atandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından, Türkiye Radyo Televizyon Kurumu'na (TRT), görev süresi dolan TRT Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü İbrahim Eren'in yerine Genel Müdürlüğe Mehmet Zahid Sobacı, Yönetim Kurulu Başkanlığı'na ise Ahmet Albayrak atandı. Mehmet Zahid Sobacı kimdir? Prof. Dr. Mehmet Zahid Sobacı kaç yaşında, nereli?

MEHMET ZAHİD SOBACI KİMDİR?

Prof. Dr. Mehmet Zahid Sobacı, Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nden 2001 yılında mezun oldu. Sobacı, yüksek lisansını (2005) ve doktora (2009) eğitimini Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Anabilim Dalı'nda tamamladı.

2013 yılında doçent ve 2020 yılında profesör olan Sobacı, uzmanlık alanları olan kamu yönetiminde reform, kamu politikası ve sosyal medya-siyaset ilişkisi üzerine çalışmalar yaptı.

"İdari Reform ve Politika Transferi", "Kuram ve Uygulamada Kamu Yönetimi", "Social Media and Local Governments: Theory and Practice", "Sub-National Democracy and Politics through Social Media" ve "E-Parliament and ICT-Based Legislation: Concept, Experiences and Lessons" isimli kitaplara imza atan Prof. Dr. Sobacı'nın uzmanlık alanlarında ulusal ve uluslararası dergilerde çok sayıda makalesi yayımlandı.

2014 yılında "Kamu Politikası: Kuram ve Uygulama" başlıklı editöryal çalışması ile Sosyal Bilimler alanında TÜBA Kayda Değer Eser (Mansiyon) ödülünü alan Sobacı, 2015-2018 yılları arasında düşünce kuruluşu SETA'da iç siyaset alanında çalışmalar yürüttü.

2018-2021 yılları arasında Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkan Yardımcılığı görevinde bulan Prof. Dr. Sobacı, 2019-2021 yılları arasında Basın İlan Kurumu Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini de yürüttü. Prof. Dr. Sobacı, evli ve iki çocuk babası.

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Mehmet Zahid Sobacı kimdir? Prof. Dr. Mehmet Zahid Sobacı kaç yaşında, nereli? - Haberler
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