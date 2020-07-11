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Mehmet Ekici Almanya'ya gitti

Yönetim kalmasını istiyor ama orta saha oyuncusu pek niyetli değilUğur DEMİRKIRDI, İstanbul DHAMehmet Ekici Fenerbahçe ile sözleşme yenilemek istemiyor.

Mehmet Ekici Almanya'ya gitti
11.07.2020 12:24 | Son Güncelleme: 11.07.2020 12:32

Yönetim kalmasını istiyor ama orta saha oyuncusu pek niyetli değil

Uğur DEMİRKIRDI, İstanbul DHA

Mehmet Ekici Fenerbahçe ile sözleşme yenilemek istemiyor.

Sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan ve tedavisini Almanya'ya giderek sürdürmesine izin verilen Mehmet Ekici sarı-lacivertli kulübe geri dönmeyi düşünmüyor.

2017-18 sezonunda Fenerbahçe'ye gelen tecrübeli oyuncu Fenerbahçe'ye transfer olabilmek için kadro dışı kalmıştı. Altı ay top oynamadıktan sonra sarı-lacivertli formayı sırtına geçiren Ekici, daha sonra üst üste sakatlıklar yaşadı. Bir ara kadro dışı da bırakılan Mehmet Ekici bu tatsız sürece rağmen çalışmalarını sürdürdü ve affedilerek yine formayı terletmeye çalıştı. Mehmet Ekici bu sezon Fenerbahçe'de 9 maçta görev aldı ve 2 asist yaptı.Son sakatlığının ardından kalan maçlarda oynayamayacağı anlaşılan milli oyuncunun tedavisi için Almanya'ya gitmesine izin verildi.YÖNETİM İYİLEŞTİKTEN SONRA DÖNMESİNİ BEKLİYOR 

Sarı-Lacivertli yönetim Mehmet Ekici ile bir görüşme yaparak; "Almanya'ya giderek tedavini ol, iyileş, tatilini de yap ve tekrar buraya gel. Seninle devam etmek istiyoruz" dese de tecrübeli isim buna pek sıcak bakmıyor. Serbest kalan oyuncu yeni sezon için henüz plan yapmazken gelecek teklifleri değerlendirmeye alacak. Fenerbahçe'nin kendisine nasıl bir teklif vereceği de henüz belli değil. Ekici ise yıllık ücretlerin düşeceğinin farkında ama sürekli oynayabileceği bir takıma imza atmak istediği de gelen haberler arasında. Edinilen bilgilere göre Başakşehir, Kasımpaşa ve Galatasaray'ın milli futbolcu için nabız yokladıkları ve lig biter bitmez görüşme planladıkları belirtildi.


Kaynak: DHA

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