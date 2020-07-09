"Medya, Kültür Sanat ve Turizm Buluşmaları" düzenlendi
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"Medya, Kültür Sanat ve Turizm Buluşmaları" düzenlendi

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katkılarıyla, Kültür Sanat Muhabirleri Derneğince düzenlenen "Medya, Kültür Sanat ve Turizm Buluşmaları" etkinliğinin üçüncüsü Üsküdar Belediyesi Mavi Salon'da gerçekleştirildi.

09.07.2020 22:01 | Son Güncelleme: 09.07.2020 22:58

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katkılarıyla, Kültür Sanat Muhabirleri Derneğince düzenlenen "Medya, Kültür Sanat ve Turizm Buluşmaları" etkinliğinin üçüncüsü Üsküdar Belediyesi Mavi Salon'da gerçekleştirildi.

Anadolu'nun çeşitli illerinden gazetecilerin İstanbul'da buluştuğu etkinliğin açılış programına, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz telekonferans yoluyla katıldı.

Kültür Sanat Muhabirleri Derneği Başkanı İbrahim Gökdemir, ebru sanatçısı Hikmet Barutçugil, kalem işi sanatçısı Kaya Üçer ve tezhip sanatçısı Münevver Üçer'in de katıldığı etkinlikte, İstanbul'daki kültür, sanat ve turizm konuları ele alındı.

"Bu etkinliklerle kültürel ve turistik değerler etraflıca anlatılacak"

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Yavuz, Kültür Sanat Muhabirleri Derneğinin turizmi Türkiye'nin 81 iline yaymak hedefiyle düzenlediği "Medya, Kültür Sanat ve Turizm Buluşmaları etkinliğinin önemine değinerek, "Kültür sanat gazetecilerinin aktif olarak rol alacağı, medya yoluyla kültür turizmine ivme kazandırmayı amaçlayan bu buluşmaları proje olarak bakanlığımıza sundular. Ben de çok beğendim. Bakanlık olarak biz de bu önemli projede bu kapsamda yürütülecek etkinliklere destek olduk. Bu etkinliklerle, düzenlenen bölgedeki tarihi ve kültürel değerlerin tanıtılacak olmasını ve bu illerin bulundukları coğrafyaya ilişkin kültürel ve turistik değerlerin katılımcılara etraflıca anlatılacak olmasını son derece kıymetli buluyorum." dedi.

"Bir kamyonun arkasını tiyatro sahnesi haline getirdik, Ankara'dan uğurladık"

Özgül Özkan Yavuz, yeni tip koronavirüs salgını sonrasında kültür sanat etkinliklerinde de normalleşme adımlarının atılmaya başlandığını hatırlatarak, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Ülkemizde hızla alınan tedbirler sayesinde koronavirüsle mücadelede önemli başarılara hep birlikte imza attık. Bu çerçevede Sağlık Bakanlığımız bünyesinde oluşturulan Bilim Kurulunun önerileriyle yapılan değerlendirme sonucunda normalleşme yolunda da artık bazı güzel atılımları yapıyoruz. Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak ara verdiğimiz kültür sanat etkinliklerine 1 Temmuz itibariyle pek çok açık hava mekanında kurduğumuz sahnelerimizde başladık. Bugünlerde gerçekleştirmekte olduğumuz benim çok sevdiğim bir projemiz var. Bir kamyonun arkasını tiyatro sahnesi haline getirdik, Ankara'dan uğurladık. 50 gün boyunca Doğu ve Güney Doğu bölgemizde 57 ilçeye gidecekler. Hiç tiyatro salonu olmayan ilçelerde ve kasabalarda çocuklarımızla buluşuyorlar. Pandemi nedeniyle evlerinden çıkamayan çocuklarımıza bakanlık olarak böyle bir hediye gönderdik. Elbette tüm etkinliklerimizi de maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyarak, gereken tüm tedbirleri alarak düzenliyoruz."

Kültür Sanat Muhabirleri Derneği Başkanı İbrahim Gökdemir ise buluşmaların temel amacının Türkiye'nin tarihi ve kültürel değerlerini kültür sanat muhabirleri vasıtasıyla gün yüzüne çıkarmak olduğunu aktararak, "Bu vesileyle iç turizmde bir hareketlilik sağlamak istiyoruz. Bu buluşmaların ilkini Ankara'da yaptık. Daha sonra koronavirüs sebebiyle ara verdiğimiz Medya, Kültür Sanat ve Turizm Buluşmaları etkinliğinin ikincisi Antalya'da gerçekleştirdik. Anadolu illerinden gelen kültür sanat gazetecileriyle İstanbul'un tarihine tanıklık eden değerlerini keşfe çıkarak İstanbul'u Anadolu gazeteciliği gözüyle kaleme almak üzere incelemelerde bulunacağız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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