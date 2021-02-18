Medipol Başakşehir'in konuğu Trabzonspor
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Medipol Başakşehir'in konuğu Trabzonspor

18.02.2021 10:01 | Son Güncelleme: 18.02.2021 10:04
Medipol Başakşehir'in konuğu Trabzonspor

Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 26. haftasında yarın Trabzonspor'u konuk edecek.

Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 26. haftasında yarın Trabzonspor'u konuk edecek.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakada hakem Halil Umut Meler düdük çalacak.

Ligde son yedi maçını kazanamayan Medipol Başakşehir, haftaya 24 puanla 18. sırada girdi. Son 6 maçını kazanan Trabzonspor ise 45 puanla 4. sırada yer alıyor.

Eksikler

Turuncu-lacivertli ekipte bu mücadele öncesi sakatlığı bulunan oyuncuların çokluğu dikkati çekiyor.

İstanbul ekibinde, Edin Visca, Mahmut Tekdemir, Nacer Chadli, Danijel Aleksic, Tolga Ciğerci, Ömer Ali Şahiner, Junior Caiçara, Bolingoli ve Mete Kaan Demir'in sakatlıkları sürüyor.

Üç futbolcu ceza sınırında

Bu sezon üçer sarı kart gören Alexandru Epureanu, Mahmut Tekdemir ve Ömer Ali Şahiner, Trabzonspor müsabakası öncesi ceza sınırında bulunuyor.

Bu üç oyuncu, yarınki karşılaşmada oynayıp kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek ve turuncu-lacivertli ekibin 27. haftada Fraport TAV Antalyaspor'a konuk olacağı mücadelede forma giyemeyecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hilmi Sever

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