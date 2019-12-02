Maydanoz hasadı başladı

02.12.2019 11:50 | Son Güncelleme: 02.12.2019 11:55

Türkiye'nin maydanoz üretiminin yaklaşık yüzde 55'inin gerçekleştiği Hatay'da, beklenen yağışların olmaması nedeniyle hasat sıkıntılı başladı.

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi ve yağışların olmaması nedeniyle üreticiler, binbir emekle ektikleri maydanoz için ekstra harcama yapmak zorunda kaldı.

Ürünlerinin yetişmesi için sulama sistemi kuran üreticiler, ilk ürünlerini toplamaya başladı.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinden gelen mevsimlik tarım işçileri tarafından toplanan maydanoz, temizlenip bağ yapılarak satışa hazır hale getiriliyor.

Tarlada 100 bağı 7 lira olan maydanoz, tezgahlarda 100 bağı 20 liradan satılıyor.

Arsuz Tarım ve Orman Müdürü Serkan Yılmaz da maydanozun kent için önemli bir yeri olduğunu söyledi.

Yaklaşık 40 bin dekar alanda maydanoz yetiştirildiğini ifade eden Yılmaz, ürünlerin iç piyasanın yanı sıra yurt dışına da ihraç edildiğini kaydetti.

Önemli bir gelir kapısı olan maydanoz üreticisinin bu yıl yağışların olmaması nedeniyle biraz sıkıntı yaşadığını dile getiren Yılmaz, "Bu yıl bölgemizde yağmurların geç gelmesinden kaynaklı üretici sorun yaşamaktadır. Doğu'da kar yağışları başladı. Umut ediyoruz ki ikinci hasatta maydanoz üreticiyi sevindirecek." diye konuştu.

Yaklaşık 4 bin aile maydanozdan geçimini sağlıyor

Yılmaz, 4 bin ailenin geçimini sağladığı maydanozun ikinci hasadına ocak ayında başlanacağını belirtti.

Yaklaşık bin 500 dönüm tarlasında maydanoz üretimi yapan Özer Gökpınar, bu yıl yağışların beklenen zamanda gerçekleşmemesi nedeniyle sulama sistemi kurmak zorunda kaldıklarını vurguladı.

Maliyetlerinin artması nedeniyle sıkıntı yaşadıklarına işaret eden Gökpınar, "Bu sene yağmur yağmadı. Bu şekilde giderse sezonu zararla kapatabiliriz. İç piyasada zaten yazlık maydanoz devam ediyor. Buradakiler kışlık maydanoz. Tüketim sağlanmayınca mecbur tarlada tutmak zorunda kalıyoruz. Bunların da sulanması gerekiyor. Sulamazsanız sararır. Yağmurlama sistemiyle bunun önlemini almaya çalışıyoruz. Bunun da maliyeti yüksek." ifadesini kullandı.

Gökpınar, toplanan maydanozun iç piyasanın yanı sıra Rusya, Romanya ve Bulgaristan'a da gönderdiklerini kaydetti.

Çiftçilerden Semir Duymaz da bir türlü bekledikleri yağmurun gelmediğini belirtti.

Üreticilerin tarlasına sulama sistemi kurmak zorunda kaldığını ifade eden Duymaz, ikinci hasada kadar yağmurun yağmasını umut ettiklerini söyledi.

Kaynak: AA