Masterchef yemekleri! Masterchef bal kabaklı mini tart tarifi! Bal kabaklı mini tart nasıl yapılır? Bal kabaklı mini tart tarifi nedir?

Bal kabaklı mini tart tarifi, Masterchef izleyicileri tarafından sorgulanıyor. Bu tarifi evinizde denemek isterseniz Bal kabaklı mini tart tarifi, malzemeler ve püf noktası haberimizde.

BAL KABAKLI MİNİ TARTTARİFİ MALZEMELERİ

210 gr un

125 gr soğuk tereyağı

1 çimdik tuz

3 yemek kaşığı pudra şekeri

1 yumurta sarısı

2-4 yemek kaşığı soğuk su

Harç için;

½ adet balkabağı

2 adet çubuk tarçın

4 adet karanfil

1 su bardağı toz şeker

1 adet yumurta

1 su bardağı süt

1 su bardağı ceviz

BAL KABAKLI MİNİ TART NASIL YAPILIR?

Tart hamuru için un ve tereyağı parmak uçları ile kum haline getirilir. İçerisine kalan malzemeler eklenerek hamur kıvamına getirilir.

Hamur buzdolabına koyularak 15-20 dakika dinlendirilir.

Harç için balkabaklarının kabukları soyulur, eşit boyutlarda dilimlenir. Şeker, baharat ve süt eklenerek pişmeye bırakılır.

Piştikten sonra rondodan geçirilir ve ılıdığında yumurta ve ceviz eklenerek karıştırılır.

Tart hamuru açılır ve tart kaplarına yerleştirilir. Fazla kabarmaması için delikler açılır.

Üzerine yağlı kağıt koyulur ve ağrılık olarak bakliyat ürünleri eklenerek önceden ısıtılmış 180 derece fırında 15 dakika pişirilir.

Fırından çıkartılarak harç koyulur ve 15-20 dakika pişirilir.

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