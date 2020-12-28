Masterchef Emir elendi mi? Masterchef Emir kimdir, nereli, kaç yaşında? 28 Aralık Masterchef Özgül mü, Emir mi elendi?

MasterChef Türkiye'de finale kalan ikinci isim de dün akşam gerçekleştirilen yarışmanın ardından belli oldu. Final heyecanın arttığı yarışmada Özgül, Emir ve Barbaros, potadan çıkmak için üçlü turda karşılaştı. Peki bu akşam elenen isim kim oldu? Masterchef Emir elendi mi? Masterchef Emir kimdir, kaç yaşında?

Yaptığı yemekler ve yarışma performansı ile dikkatleri çeken başarılı yarışmacı MasterChef Emir , hayat hikayesi ve MasterChef yolculuğuyla da ilgi odağı oluyor. Peki, MasterChef Emir kimdir, yaşı kaç, nereli, mesleği ne? İşte, MasterChef Emir MasterChef Türkiye yolculuğu, MasterChef Emir hayat hikayesi ve MasterChef Emir Instagram hesabı paylaşımları! İzleyicilerin beğenisini toplayan MasterChef Emir 'i mercek altına alıyoruz. Masterchef'te eleme heyecanı devam ederken eleme potasında olan 3 isimden biri olan Emir 'in kim olduğu ve elenip elenmediği merak edildi. Peki, Masterchef Emir kimdir?

MASTERCHEF EMİR ELENDİ Mİ?

Eleme potasında olan isimlerden biri de Özgül. Masterchef'te 28 Aralık akşamı yapılan eleme oyununda elenen yarışmacı Özgül oldu.

Üç yarışmacıdan hamburger isteyen jüri üyeleri, en iyi yemeği yaparak bir üst tura yükselecek olan ismi belirledi. Ege ve Sertaç ile birlikte yarışan Emir Elidemir, diğer yarışmacıların marul arasın hamburger tercihine nazaran hamburgeri ekmekli yapması dolayısıyla bir üst tura yükselen isim oldu.

27 ARALIK MASTERCHEF'TE KİM ELENDİ?

Özgül ve Emir arasında MasterChef Türkiye'de eleme yarışı heyecanlı geçiyor. Üç tur gerçekleşecek olan yarışmanın ilk turunu Özgül kazandı. 19 puanla Özgül birinci olurken Emir 18 puanla ikinci oldu.

2. Eleme Oyununu ise Emir kazandı. Emir 26 puan alırken Özgül 22 puanda kaldı.

İkili arasında bir tur daha yaratıcılık oyunu oynandı ve kazanan isim Emir oldu. Son oylama sonucuyla birlikte yarışmadan Özgül elendi.

MASTERCHEF EMİR KİMDİR?

1994 yılında İzmir'de dünyaya gelen MasterChef Emir 26 yaşında. Emir Elidemir Bornova Anadolu Lisesi'nden mezun olmuştur. Üniversite eğitimini Özyeğin Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümünde tamamlanmıştır.

MASTERCHEF EMİR MASTERCHEF TÜRKİYE YOLCULUĞU VE HİKAYESİ!

Florida'da, Amsterdam'da stajlar yapan Emir Elidemir, bu stajlardan birisini 2 Michelin yıldızlı restoranda gerçekleştirmiştir.

MasterChef Türkiye'nin 16 kişilik ana kadrosuna seçilen ve iddialı yarışmacılardan biri oldu.

MASTERCHEF EMİR INSTAGRAM PAYLAŞIMLARI

"@emirelidemir" hesabından yapılan paylaşımlar:

MASTERCHEF EMİR