"Market reyonlarındaki ayakkabı, kırtasiye gibi bölümler kapatılsın" talebi

Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı ile Kastamonu Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, Kastamonu Valiliğine dilekçe ile başvurarak market reyonlarında ayakkabı, kırtasiye, hırdavat gibi bölümlerin kapatılmasını talep etti.

Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı ile Kastamonu Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, Kastamonu Valiliğine dilekçe ile başvurarak market reyonlarında ayakkabı, kırtasiye, hırdavat gibi bölümlerin kapatılmasını talep etti.

Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası (KATSO) Başkanlığı ile Kastamonu Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KESOB), 29 Nisan-17 Mayıs tarihleri arasında tüm Türkiye genelinde uygulanacak olan tam kapanma sürecinde açık olacak olan marketlerle ilgili talepte bulundu. KATSO Oğuz Fındıkoğlu ile KESOB Başkanı Dursun Ergin imzası taşıyan dilekçede, Kastamonu Valiliğinden market reyonlarının gıda ürünleri dışında sattığı bölümlerin kapatılması talep edildi.

Kastamonu Valiliğine sunulan dilekçede şu ifadeler yer aldı:

"Sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağı 29 Nisan-17 Mayıs tarihleri arasında ilimiz ayakkabı, kırtasiye, zücaciye, hırdavat ve giyecek satışı yapan işletmeler kapalı olacağından haksız rekabetin önlenmesi amacıyla açık olan marketlerin bu ürün reyonlarının veya bunların bulunduğu katların 17 Mayıs tarihinde kadar satış yapmaması yönünde bir karar alınması hususunu arz ederim" - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı