Mardinli Galerici Dolara Tepki İçin Maliyetine Satış Başlattı

Mardinli galerici dolara tepki için maliyetine satış başlattı

MARDİN - ABD'nin ekonomik baskısına Güneydoğulu esnaf ve tır şoförleri de kayıtsız kalmadı. Esnaf piyasalarda sıcak paranın dönmesi ve vatandaşın dövize yatırım yapmaması için maliyetine satış kampanyaları başlattı. 22 yıllık tır şoförü Zeki Şensoy hükümete, devlete, vatana can ve mallarını feda etmeye hazır olduklarını söyleyerek ABD'ye tepki gösterdi.

Mardin'de oto galericilik yapan esnaf İdris Demir ABD'nin başlattığı ekonomik savaşa karşı fiyatları düşürerek tepki verdi. Mardin'de oto galericilik yapan Demir araçlarını maliyetine satışa çıkardığını duyururken tırı ile şoförlük yapan Ziya Şensoy ise gerekirse tırı da satarak vatana feda edeceğini söyledi.

"Geliri için değil, vatan için maliyetine satış"

Oto galericilerden İdris Demir sosyal medya hesaplarından ve gelen müşterilerine piyasada sıcak paranın dönmesi ve dolara yatırım yapılmaması için araçlarını maliyetine satışa çıkardı. Doların yükselmesinin Amerika'nın Türkiye'ye karşı bir oyunu olduğunu belirten Demir, "Türk halkının bu oyuna gelmemesi lazım, millet dolarlarını saklı bırakmasın satsın, bende arabalarımı Bin TL, 2 bin TL ucuza veririm. Gerekirse zararına belki veremem ama sermayesine veririm arabaları. Ben bunu düşündüm. ABD darbe yaptı başaramadılar, silahlarıyla saldırdılar beceremediler. Şimdi de dolarla Türk halkını ezmeye çalışıyorlar. Esnaf olarak bizi çok etkiledi. Şu an piyasa durgun biz de esnaf olarak piyasayı canlandırmak için bu uygulamayı başlattık. İnşallah bizi örnek alan çok kişi olur ve dolar bir an önce ortadan kalkar. Arayan sayısında çok artış var. Bizi kurtaracak kadar fiyatı düşürdük. Yeter ki para dönsün" dedi.

22 yıllık ekmeğinden vatan için vazgeçmeye hazır

22 yıldır tırı ile yollarda yük taşımacılığı yapan Zeki Şensoy devletin her daim yanında olduklarını söyledi. Şensoy, "Hiçbir şeye ihtiyacımız yok devletimizden başka, sadece devletimiz olsun yeterdir. Ne Amerika ya ne dolara ihtiyacımız var. Türk parası bize yeter, vatanımız bize yeter. 22 yıldır taşımacılık yapıyorum. Gerekirse tüm malımızı satarak devletimize sahip çıkarız" ifadelerini kullandı.