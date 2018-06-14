Mardin Valisi Mustafa Yaman, Muhtarlarla Buluştu

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, Dargeçit, Ömerli, Midyat, Savur, Derik, Yeşilli, Mazıdağı ve Artuklu ilçelerinde görev yapan muhtarlarla bir araya geldi.

Yaman, İl Müftülük Toplantı Salonunda düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, il genelinde muhtarlarla bir araya geldiklerini söyledi.

İki bayramı art arda birlikte yaşayacaklarını belirten Yaman, konuşmasına şöyle devam etti:

"Birincisi Ramazan Bayramı ikincisi ise demokrasilerin bayramı olan seçim. Seçimler demokrasilerin bayramıdır. Bu konuda bölgenin en huzurlu illerinden biriyiz. El birliği ile bir buçuk yıl içerisinde Mardin'i gerçekten huzurlu bir şehir haline getirdik. Bu devam edecek inşallah. Seçimlerde hiçbir sıkıntının oluşmasına izin vermeyeceğiz. Vatandaşın bu seçimde iradesini sandığa yansıtması için tüm tedbirleri aldık."

Son 2 yılda muhtarlardan aldıkları desteklerle güzel işlere imza attıklarını belirten Yaman, taziye evleri, yolların asfaltlanması, çocuk oyun alanları, çiftçiye olan destekler, kadın ve gençlere yönelik çalışmalar, altyapı çalışmaları gibi birçok alanda ilçelerde yatırımlar gerçekleştirildiğini aktardı.

Yaman, 2017 yılında bin 100 kilometre sıcak asfalt, 650 kilometre sathi kaplama olmak üzere toplam bin 750 kilometre yolu asfaltladıklarını ifade ederek, "2017 yılında 1 milyar 300 milyonluk bir yatırım yaptık. Yapılan çalışmalar bu şehrin çocukları, gençleri, kadınları ve engellileri için. Onlar mutlu ve güler yüzlü olursa biz mutlu ve bahtiyar oluruz. Bu yatırımlarımız tüm ilçelerimizde devam ediyor ve edecek." diye konuştu.

Muhtarların görüş ve önerilerini belirtmesinin ardından toplantı sona erdi.