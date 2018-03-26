Mardin'de Terör Operasyonu

Mardin'de terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 24 kişi gözaltına alındı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Mardin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında PKK terör örgütü mensupları ile irtibat ve iltisak halinde bulunduğu tespit edilen 32 kişi yakında yakalama kararı verildi.

Kararın ardından Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Nusaybin, Savur, Ömerli, Kızıltepe, Derik, Mazıdağı ve Artuklu ilçelerinde bazı adreslere yapılan operasyonda 24 kişi gözaltına alındı.

Diğer 8 şüphelinin yakalanmasına çalışılıyor.