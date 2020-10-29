Manyas'te Cumhuriyet Bayramı törenleri yapıldı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Türkiye Cumhuriyeti 97 yaşında! 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun

Manyas'te Cumhuriyet Bayramı törenleri yapıldı

29.10.2020 11:29 | Son Güncelleme: 29.10.2020 11:32
Manyas'te Cumhuriyet Bayramı törenleri yapıldı

Manyas ilçesinde Cumhuriyetin Kuruluşunun 97. yıl dönümü ve Cumhuriyet Bayramı törenle kutlandı.

Manyas ilçesinde Cumhuriyetin Kuruluşunun 97. yıl dönümü ve Cumhuriyet Bayramı törenle kutlandı.

Manyas'ta Cumhuriyet Meydanında Manyas Kaymakamı Muhammed Kaya ve Belediye başkanı Tancan Barçin'in tebrikleri kabulüyle başlayan ve sonrasında halkın, protokolün bayramlarını kutlamaları sonrasında ise tören saygı duruşu ve İstiklal Marşımızın okunmasıyla devam etti. Günün anlam ve önemini belirten konuşmasında Manyas Kaymakamı Muhammed Kaya "Bu gün geçmişimizden aldığımız güçle, büyük umutlar ve emin adımlarla birlik ve beraberlik içerisinde yürürken, Gazi Mustafa Kemal'in "Türk Milletinin karakterine ve geleneklerine en uygun idare) olarak ifade ettiği, geleceğimizin teminatı, dirilişimizin sembolü, Cumhuriyetimizin kuruluşunun 97. yılını kutlamanın gururunu ve coşkusunu hep birlikte yaşıyoruz" dedi.

Kaymakam Kaya'nın konuşması sonrası öğrenciler şiirlerini okudular, tören resmi araçların kortej geçişi ile sonlandı. Törene Manyas Cumhuriyet Savcısı Hüseyin Usta, İlçe Jandarma Komutanı Yzb. Erdinç Boztepe, Emniyet Amiri Enes Dündar, gaziler, kurum amirleri, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldılar. - BALIKESİR

Manyas'te Cumhuriyet Bayramı törenleri yapıldı
Manyas'te Cumhuriyet Bayramı törenleri yapıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Donald Trump Abdülhamit Gül Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cem Yılmaz Şeyma Subaşı Hakan Taşıyan Birkan Sokullu
Spor Cüneyt Çakır Sergen Yalçın Rıza Çalımbay Malcolm Thomas Arda Kardeşler
Daha Fazla Çocuk Bakan Fransa Sosyal Medya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Manyas'te Cumhuriyet Bayramı törenleri yapıldı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.10.2020 11:33:37. #1.15#
title