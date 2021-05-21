Manisa'da zabıtadan dilenci avı
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Manisa'da zabıtadan dilenci avı

Manisa'da zabıtadan dilenci avı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı, Yunusemre Belediyesi zabıtasıyla işbirliği yaparak, cuma gününü fırsat bilerek başta camiler olmak üzere kalabalık noktaları kendilerine mesken tutan dilencilere yönelik uygulama yaptı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı, Yunusemre Belediyesi zabıtasıyla işbirliği yaparak, cuma gününü fırsat bilerek başta camiler olmak üzere kalabalık noktaları kendilerine mesken tutan dilencilere yönelik uygulama yaptı.

İl genelinde vatandaşların duygularını istismar ederek para kazanmayı amaçlayan dilencilere yönelik çalışmalarını aralıksız sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, Yunusemre Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ile birlikte Cuma gününü fırsat bilerek başta camiler olmak üzere kalabalık noktaları kendilerine mesken tutan dilencilere yönelik uygulama gerçekleştirdi. Çoğunluğunu yabancı uyrukluların oluşturduğu ve çocukların kullanıldığı dilenciler, haklarında işlem yapılmak üzere Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığına götürülürken, topladıkları paralara da kamu adına el konuldu. Uygulamaların süreceğini belirten Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanı Mustafa Duman, vatandaşlara bu tür istismarcılara fırsat vermemeleri çağrısında bulundu. - MANİSA

Manisa'da zabıtadan dilenci avı
Manisa'da zabıtadan dilenci avı
Manisa'da zabıtadan dilenci avı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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