Kovanlar, içindeki arılarla birlikte çalındı
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Kovanlar, içindeki arılarla birlikte çalındı

Demirören Haber Ajansı / Ersan Erdoğan - Haberler | Güncel

MANİSA'nın Şehzadeler ilçesinde Hamalınkırı mevkisinde arıcıların kovanları, içindeki arılarla birlikte çalındı.

MANİSA'nın Şehzadeler ilçesinde Hamalınkırı mevkisinde arıcıların kovanları, içindeki arılarla birlikte çalındı.

Hamalınkırı mevkisinde çevre köylerde yaşayanların arıcılık yapmak için yerleştirdikleri kovanlardan bazıları çalındı. Kovanlarının bakımı için bölgeye gelen köylüler, durumu fark edip jandarmaya şikayetçi oldu. Jandarma ekipleri, 3 köylünün 7 kovanının, arılarla birlikte çalındığını tespit ederek şüphelilerin belirlenmesi için çalışma başlattı. Çobanisa Mahallesi'nden Hasan Gülhan (40), bölgede çiçek çeşitliliği nedeniyle kaliteli bal üretimi gerçekleştiğini, 200'ü aşkın kovanın bulunduğunu söyledi. Kendisinin de 6 kovanının bulunduğunu, ikisinin hırsızlar tarafından arılarla birlikte çalındığını ifade eden Gülhan, iki arkadaşının da 5 kovanının çalındığını söyledi.

Arıcılığın meşakkatli, ilgi isteyen bir meslek olduğunu ifade eden Hasan Gülhan, "Maddi zararım var ama manevi zararım daha büyük. Rızkımızı, ekmeğimizi, heveslerimizi de çaldılar" dedi.Bayram Altıntaş (42) ise 19 kovanından üçünün çalındığını belirterek, "Bunu yapanlar işi bilen kişiler. Kovanları bilinçli seçmiş, en kuvvetli olan arılar çalınmış. Şimdi kalan kovanlar çalınacak mı korkusu yaşıyoruz. Hırsızlık ruh halimizi bozdu" diye konuştu.

Gülhan ve Altıntaş, suçluların kısa sürede yakalanmasını istediklerini belirtti.


Kovanlar, içindeki arılarla birlikte çalındı
Kovanlar, içindeki arılarla birlikte çalındı
Kovanlar, içindeki arılarla birlikte çalındı
Kovanlar, içindeki arılarla birlikte çalındı
Kovanlar, içindeki arılarla birlikte çalındı
Kovanlar, içindeki arılarla birlikte çalındı
Kovanlar, içindeki arılarla birlikte çalındı
Kovanlar, içindeki arılarla birlikte çalındı
Kovanlar, içindeki arılarla birlikte çalındı
Kovanlar, içindeki arılarla birlikte çalındı
Kovanlar, içindeki arılarla birlikte çalındı
Kovanlar, içindeki arılarla birlikte çalındı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ersan Erdoğan

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