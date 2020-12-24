Mamak'ta el değmeden şah-mat

Mamak Belediyesi ve Ankara Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Satranç İl Temsilciliği tarafından Covid-19 salgını nedeniyle evlerinde karantinada kalan vatandaşlar için 14-18 Aralık tarihlerinde Ankara genelinde ödüllü Online Satranç Turnuvası düzenledi.

Mamak Belediyesi ve Ankara Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Satranç İl Temsilciliği tarafından Covid-19 salgını nedeniyle evlerinde karantinada kalan vatandaşlar için 14-18 Aralık tarihlerinde Ankara genelinde ödüllü Online Satranç Turnuvası düzenledi.

4 kategoride toplam 384 yarışmacının katıldığı Online Satranç Turnuvası'nın finali ve ödül töreni Mamak Belediyesi Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kongre Merkezi'nde gerçekleşti. Törene Mamak Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Düğmeci, Ankara Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Çelik, Ankara Satranç İl Temsilcisi Engin Güleç ve finalistler katıldı. 8 yaş grubu, 10 yaş grubu, 12 yaş grubu ve açık kategorisinde gerçekleşen turnuvada her kategorinin dereceye girenlerine ödülleri Mamak Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Düğmeci ve Ankara Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Çelik tarafından verildi.

Bilgisayarı izleyen ve hile yapmaya yönelik girişimler tespit eden yazılım anti-cheating kontrolünde gerçekleşen yarışmanın her kategori birincisine çeyrek altın, ikinciye gram altın, üçüncüye yarı çeyrek altın ve her kategorinin birincisi kadın oyunculara gram altın hediye edildi. Yaşanan bu olumsuz süreçte evlerinde kalan başarılı ve yetenekli satranç sporcularının motivasyonunu ve yarışma heyecanını arttırmayı amaçladıklarını kaydeden Mamak Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Düğmeci, "Satrançseverler hamlelerini bu kez online yaptı. Biliyoruz geleneksel turnuvaları çok özlediniz. En kısa zamanda keyifli maçlarda buluşacağız" dedi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı