Mamak Belediyesinden evde kalanlara kitap sürprizi Mamak Belediyesi, Covid-19 salgını nedeniyle evinde kalan vatandaşlara "Hayat Eve Sığar" kampanyasıyla destek verdi.

Mamak Belediyesi, Covid-19 salgını nedeniyle evinde kalan vatandaşlara "Hayat Eve Sığar" kampanyasıyla destek verdi.

Ev ortamında zamanın en kaliteli şekilde nasıl değerlendirileceği sorusuna herkes cevap ararken, sosyal medyada kampanya başlatan Mamak Belediye Başkanı Murat Köse eğlenceli bir etkinlik düzenledi. Takipçilerinden kitapları raflara doğru şekilde yerleştirmelerini isteyen Köse, ödül olarak 100 kişiye 3'er kitap hediye etti. Binlerce katılımın olduğu kampanyada "Yarışma devam etsin" çağrıları üzerine bir kampanya daha düzenleyen Köse, kitaplarla adeta bir okuma seferberliğine dönüşen uygulamayı sürdürme kararı aldı.

Kitap kurdu sosyal medya kullanıcıları ödülün "kitap" olmasından duydukları mutluluğu ifade ederken, kimi de kendi kütüphanesinden Mamak Belediyesi Kütüphanesi'ne bağış yapmak istediğini iletti. - ANKARA

Kaynak: İHA