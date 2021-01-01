Malatya uçağı, Elazığ'a zorunlu iniş yaptı
01.01.2021 01:14 | Son Güncelleme: 01.01.2021 01:18
Malatya seferini yapan Anadolujet'e ait tarifeli yolcu uçağı, hava muhalefeti nedeniyle Elazığ'a zorunlu iniş yaptı.
Malatya seferini yapan Anadolujet'e ait tarifeli yolcu uçağı, hava muhalefeti nedeniyle Elazığ'a zorunlu iniş yaptı.
Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan saat 22: 55'te havalanan ve 00.00 sıralarından Malatya Erhaç Havalimanı'na inmesi planlanan uçak, hava muhalefeti nedeniyle iniş yapamadı. Havada yaklaşık 20 dakika tur atan uçak, kuleyle yapılan konuşmaların ardından Elazığ'a yönlendirildi. Uçak, Elazığ Havalimanı'na sorunsuz indi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Taha AYHAN