Malatya Ticaret Borsası
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Malatya Ticaret Borsası

05.11.2020 16:35 | Son Güncelleme: 05.11.2020 16:40
Malatya Ticaret Borsası

Malatya Ticaret Borsasında jumbo natürel kuru kayısının kilogramı 29,15 liradan satıldı.

Malatya Ticaret Borsasında jumbo natürel kuru kayısının kilogramı 29,15 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Jumbo natürel kuru kayısı Kg29,15 29,15
3 No'lu gün kurusu kayısı Kg29,04 29,04
Gün kurusu kayısı Kg24,7324,73
Kuru kayısı Kg 25,9225,92

Kaynak: Anadolu Ajansı / Volkan Kaşik

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