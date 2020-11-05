Malatya Ticaret Borsası
05.11.2020 16:35 | Son Güncelleme: 05.11.2020 16:40
Malatya Ticaret Borsasında jumbo natürel kuru kayısının kilogramı 29,15 liradan satıldı.
Malatya Ticaret Borsasında jumbo natürel kuru kayısının kilogramı 29,15 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Jumbo natürel kuru kayısı
|Kg
|29,15
|29,15
|3 No'lu gün kurusu kayısı
|Kg
|29,04
|29,04
|Gün kurusu kayısı
|Kg
|24,73
|24,73
|Kuru kayısı
|Kg
|25,92
|25,92
Kaynak: Anadolu Ajansı / Volkan Kaşik
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