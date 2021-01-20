150 saatlik kamera görüntüleri incelenerek hırsızın kimliği tespit edildi
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150 saatlik kamera görüntüleri incelenerek hırsızın kimliği tespit edildi

20.01.2021 16:23 | Son Güncelleme: 20.01.2021 16:55
150 saatlik kamera görüntüleri incelenerek hırsızın kimliği tespit edildi

Malatya'da güvenlik kamerası kayıtlarından kimliği tespit edilerek yakalanan hırsızlık zanlısı tutuklandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen R.K, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Malatya'da güvenlik kamerası kayıtlarından kimliği tespit edilerek yakalanan hırsızlık zanlısı tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Zafer Mahallesi'ndeki bir iş yerinden birer dizüstü bilgisayar ve saat ile 1300 lira çalınmasının ardından şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Ekipler, 150 saatlik güvenlik kamerası görüntüsünü inceleyerek kimliğini tespit ettikleri R.K'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen R.K, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Volkan Kaşik

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