Makedonya'dan Başkan Beyoğlu'na anlamlı ziyaret

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) ve Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB)'nin iş birliğiyle Makedonya'nın Gostivar kentine bağlı Banitsa'da inşa edilen Mustafa Kemal Atatürk İlköğretim Okulu Müdürü Sabri İmer ve okul yönetimi, Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu'nu ziyaret etti.

2012 yılında hizmete açılan Makedonya Mustafa Kemal Atatürk İlköğretim Okulu Müdürü Sabri İmer, özel bir okul ile geliştirdikleri kardeş okul projesi kapsamında Diyarbakır'a geldiklerini dile getirerek Başkan Beyoğlu'nu da ziyaret etmek istediklerini söyledi. İmer, göreve seçilmesi nedeniyle Başkan Beyoğlu'nu tebrik etti.

Başkan Beyoğlu da anlamlı ziyaret nedeniyle Makedonya Mustafa Kemal Atatürk İlköğretim Okulu Müdürü Sabri İmer ve okul heyetine teşekkür etti. İmer'in, Osmanlı eserlerinden olan Üsküp Muratpaşa Camii'nin tablosunu hediye etmesi Başkan Beyoğlu'nu duygulandırdı.

Ziyaretin sonunda Başkan Beyoğlu da İmer'e Diyarbakır'a özgü olan el yapımı bakır fincan takımı hediye etti.

Yemen ve Filistinli öğrencilerden ziyaret

Uluslararası Öğrenci Dernekleri Federasyonu (UDEF) Diyarbakır Şube Başkanı Metin Oktay ve İnsani Yardım Vakfı Doğu - Güneydoğu Bölge Koordinatörü Barış Oktay, beraberlerindeki Yemenli, Filistinli ve Türkmenistanlı öğrencilerle beraber Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu'nu ziyaret ederek yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Samimi ve sıcak bir ortamda geçen ziyarette UDEF Diyarbakır Şube Başkanı Metin Oktay ve İnsani Yardım Vakfı Doğu - Güneydoğu Bölge Koordinatörü Barış Oktay, Başkan Beyoğlu'na UDEF'in çalışmalarını içeren ansiklopedi hediye etti. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA