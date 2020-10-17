Mahmood Coffee, Konyaspor'un forma sponsoru oldu
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Mahmood Coffee, Konyaspor'un forma sponsoru oldu

17.10.2020 10:23 | Son Güncelleme: 17.10.2020 10:34
Mahmood Coffee, Konyaspor'un forma sponsoru oldu

Türkiye'nin önde gelen kahve markalarından olan Mahmood Coffee, 2020-2021 sezonunda Süper Lig ekiplerinden Ankaragücü'nden sonra aynı ligde yer alan Konyaspor'un forma sponsoru oldu.

Türkiye'nin önde gelen kahve markalarından olan Mahmood Coffee, 2020-2021 sezonunda Süper Lig ekiplerinden Ankaragücü'nden sonra aynı ligde yer alan Konyaspor'un forma sponsoru oldu.

Türk sporuna katkılarıyla tanınan ünlü kahve markası Mahmood Coffee, Anadolu takımlarına ve Türk sporuna desteğini sürdürüyor. Mahmood Caffee, son olarak Süper Lig'de mücadele eden Konyaspor'un forma sponsoru oldu. Sponsorluk anlaşmasına göre Mahmood Coffee, Konyaspor'un formasının sırt kısmında yer alacak.

Sponsorluk anlaşmasının ardından Konyaspor'un tesislerini ziyaret eden firma yöneticileri Azad Özel ve Hasan Erol, Yeni Malatyaspor maçı öncesinde takıma başarılar dilediler.

Antrenman öncesi Konyaspor Genel Sekreteri Güven Öten, Teknik Direktörü İsmail Kartal, Sportif Direktörü Adnan Erkan ve CEO Ufuk Yaşar ile bir süre görüşen heyet daha sonra antrenman öncesinde futbolcularla bir araya gelerek hatıra fotoğrafı çektirdi.

Malatyaspor mücadelesinde başarı dileğinde bulunan Azad Özel ve Hasan Erol, antrenman sonrasında daha önce kamuoyuna duyurulan sponsorlukla ilgili olarak Konyaspor Kulübü Genel Sekreteri Güven Öten ile birlikte sözleşmeye imza attı. Güven Öten, kulübe ve Türk sporuna katkıları nedeniyle Mahmood Coffee'ye teşekkür ederek anlaşmanın her iki taraf için de hayırlı olmasını diledi.

Azad Özel ise imza töreninde yaptığı açıklamada "Konyaspor'a forma sırt sponsoru olmaktan dolayı mutluyuz. İnşallah iş birliğimiz büyüyerek devam eder" diye konuştu. - GAZİANTEP

Mahmood Coffee, Konyaspor'un forma sponsoru oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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