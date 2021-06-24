Mahallelerin Temizlik Çalışmaları Devam Ediyor
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Mahallelerin Temizlik Çalışmaları Devam Ediyor

Mahallelerin Temizlik Çalışmaları Devam Ediyor
Habermetre - Haberler | Toplum

Erzincan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü çalışmalarını sürdürüyor.

Erzincan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü çalışmalarını sürdürüyor. Bir yandan günlük temizlik faaliyetlerine aksatmadan devam eden Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri bir yandan da belirlenen program dahilinde mahallelerde detaylı temizlik çalışması yapıyor.

Erzincan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü periyodik olarak sürdürdüğü çöp toplama, mıntıka temizliği, konteynerlerin etrafına bırakılan çöp ve atıkların kaldırılması çalışmalarının yanı sıra tüm mahallelerde detaylı temizlik çalışması da yapıyor. Detaylı temizlik çalışması ile mahallelerde cadde, sokak ve kaldırımlar süpürülüp yıkanırken, yabani otlarda temizleniyor. Son olarak Yavuz Selim Mahallesi sokaklarında yapılan detaylı temizlik çalışmaları vatandaşlar tarafından büyük bir memnuniyetle karşılandı.

Kaynak: Habermetre

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