Sibel Can'dan vefat eden dostunun ailesine 8 milyon TL'lik yardım

Sibel Can aldığı ölüm haberiyle yıkılmıştı. Ünlü assolistin yıllardır asistanlığını yapan Cengizhan karaciğer kanserine yenilmiş ve hayatını kaybetmişti. Cengizhan Sabuncu'yu son yolculuğunda da yalnız bırakmayan ünlü şarkıcıdan vefat eden dostunun ailesine 8 milyon TL'lik yardım geldi.

AİLESİ ULAŞIP YARDIM İSTEMİŞ

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Müge Dağıstanlı, "Sibel Can bunun çok dile getirilmesini istemiyor. 30 yıllık dostuydu Cengizhan… Kostüm ve benzeri şeyler gibi şarkıcının ödemeleri çok oluyor. Bazı harcamaları kasası gibi güvendiği Cengizhan'a emanet ediyor. Cengizhan'ın ölümünün ardından ailesi Sibel Can'a ulaşıyor. Sizin bize çeşitli yerlere ödeme yapmak için verdiğiniz paradan bütün ödemeler yapıldıktan sonra geriye 8 milyon TL kaldı. Bunu size iade etmek istiyoruz. Sibel Can da diyor ki o sizin ailede yetişmekte olan çocukların eğitim öğretim parası olsun diyor. Kesinlikle kabul etmeyeceğini söylüyor" ifadelerine yer verdi.