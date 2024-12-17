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Sibel Can'dan vefat eden dostunun ailesine 8 milyon TL'lik yardım

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Sibel Can'ın 12 yıllık asistanı Cengizhan Sabuncu, karaciğer kanseri nedeniyle geçtiğimiz günlerde vefat etmişti. Ünlü şarkıcı vefat eden dostunun ailesine 8 milyon TL'lik yardım yaptı.

Sibel Can aldığı ölüm haberiyle yıkılmıştı. Ünlü assolistin yıllardır asistanlığını yapan Cengizhan karaciğer kanserine yenilmiş ve hayatını kaybetmişti. Cengizhan Sabuncu'yu son yolculuğunda da yalnız bırakmayan ünlü şarkıcıdan vefat eden dostunun ailesine 8 milyon TL'lik yardım geldi.

Sibel Can'dan vefat eden dostunun ailesine 8 milyon TL'lik yardım

AİLESİ ULAŞIP YARDIM İSTEMİŞ

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Müge Dağıstanlı, "Sibel Can bunun çok dile getirilmesini istemiyor. 30 yıllık dostuydu Cengizhan… Kostüm ve benzeri şeyler gibi şarkıcının ödemeleri çok oluyor. Bazı harcamaları kasası gibi güvendiği Cengizhan'a emanet ediyor. Cengizhan'ın ölümünün ardından ailesi Sibel Can'a ulaşıyor. Sizin bize çeşitli yerlere ödeme yapmak için verdiğiniz paradan bütün ödemeler yapıldıktan sonra geriye 8 milyon TL kaldı. Bunu size iade etmek istiyoruz. Sibel Can da diyor ki o sizin ailede yetişmekte olan çocukların eğitim öğretim parası olsun diyor. Kesinlikle kabul etmeyeceğini söylüyor" ifadelerine yer verdi.

Sibel Can'dan vefat eden dostunun ailesine 8 milyon TL'lik yardım
Kaynak: Haberler.com / Magazin
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Yorumlar (11)

Haber YorumlarıSokakların Yargıcı:

ya kardeşim bırakın tıraşı ve yalanı .. adam 30 yıl çalışmış bu adamın tazminatı zaten 8 milyonu geçiyor. öldüğünde kanunen ailesine ödemek zorunda. kimse kimseye günahını vermez devrindeyiz ..

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Haber YorumlarıGoethegitme:

Siyah giyinmek,siyah gözlük paganist harekettir!!!

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Haber YorumlarıMehmet Vatandaş:

toplum böyle güzellikler görmeye hasret kalmış maalesef helal olsun Can Sibel

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Haber YorumlarıMehmet Vatandaş:

Sokakların Yargıcı: 8 milyon yazı ile sekiz milyon tazminatı kim kime veriyor???

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Haber YorumlarıCengiz Gürbez:

Sırayla şov yapma zamanı

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Haber YorumlarıARSLANOĞLU Hakan:

Yapılan yardımın reklamı yapılmaz. Allah'ın bilmesi yeterlidir.

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Haber YorumlarıÖmer Uyar:

Bravo Sibel hanıma.

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Haber YorumlarıBabacan yalçın:

Tebrikler fefa borcu

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